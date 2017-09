Moskva/New York - Moskva vyzvala Spojené státy, aby nepodléhaly emocím a vůči situaci na Korejském poloostrově zachovaly zdrženlivost. Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že je důrazně proti jakékoli vojenské eskalaci v oblasti. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v telefonické besedě s šéfem americké diplomacie Rexem Tillersonem řekl, že Rusko je připraveno posoudit novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN o KLDR.

Ruské ministerstvo potvrdilo dlouhodobé stanovisko Moskvy, že krizi na Korejském poloostrově je možné řešit jen politickými a diplomatickými prostředky. Vojenské řešení krize na tiskové konferenci v čínském Sia-menu vyloučil i ruský prezident Vladimir Putin.

O krizi vyvolané jaderným a raketovým programem Severní Koreje dnes telefonicky besedovali Lavrov s Tillersonem, oznámila ruská agentura TASS. Lavrov svému americkému partnerovi řekl, že Moskva je ochotna posoudit americký návrh rezoluce trestající KLDR novými sankcemi.

"V reakci mezinárodního společenství se ale musí objevit myšlenka o tom, že problém nemá vojenské řešení," konstatoval Lavrov.

Podle prohlášení stálé americké zástupkyně v OSN Nikki Haleyové by bylo žádoucí, aby se hlasování o návrhu rezoluce uskutečnilo už příští pondělí. Stálý ruský zástupce v OSN Vasilij Něbenzja dnes ale upozornil, že návrh pondělního termínu je "poněkud předčasný".

Podle Putina by byly další sankce vůči KLDR neefektivní

Uvalení tvrdších sankcí na KLDR kvůli jejímu jadernému a raketovému zbrojnímu programu by nezměnilo postoj vůdců v Pchjongjangu, ale mohlo by způsobit rozsáhlé lidské utrpení. Uvedl to dnes ruský prezident Vladimir Putin.

KLDR uskutečnila v neděli svůj šestý, dosud nejsilnější jaderný test. Západní mocnosti v reakci na zkoušku severokorejské vodíkové bomby nyní zvažují, že vůči KLDR přijmou další sankce.

Šéf Kremlu jaderný test KLDR odsoudil, zároveň ale varoval před "stupňováním vojenské hysterie" kolem Severní Koreje, které by podle něj mohlo vést ke "globální katastrofě". Pchjongjang se nevzdá svého jaderného programu, dokud se nebude cítit bezpečně, zdůraznil Putin. K řešení krize na Korejském poloostrově je podle něj zapotřebí dialog

Podle ruského prezidenta byly sankce jako způsob, jak ovlivnit chování severokorejských vůdců, vyčerpány. Putin nicméně připustil, že Moskva je ohledně sankcí ochotna diskutovat o některých detailech.

Ruský prezident se ke krizi na Korejském poloostrově vyjádřil v čínském městě Sia-men, kde se účastní summitu vůdců skupiny pěti rozvíjejících se zemí BRICS, tedy Číny, Brazílie, Ruska, Indie a Jihoafrické republiky. Vrcholná schůzka dnes končí.