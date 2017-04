Ilustrační foto - Letecký útok v syrské provincii Idlib si dnes vyžádal nejméně 100 obětí a 400 raněných. Oznámil to svaz syrských záchranných organizací (UOSSM). Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) původně hovořila o 58 raněných. SOHR tvrdí, že útočila letadla syrské vlády či jejího podporovatele Ruska a že byl použit toxický plyn. Americká vláda je přesvědčena, že byl použit sarin. Syrská armáda dnes ale opět odmítla, že používá chemické zbraně, a ruské ministerstvo obrany popřelo, že by jeho letadla dnes v daném místě útočila. Na snímku ošetřování oběti útoku.

Ilustrační foto - Letecký útok v syrské provincii Idlib si dnes vyžádal nejméně 100 obětí a 400 raněných. Oznámil to svaz syrských záchranných organizací (UOSSM). Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) původně hovořila o 58 raněných. SOHR tvrdí, že útočila letadla syrské vlády či jejího podporovatele Ruska a že byl použit toxický plyn. Americká vláda je přesvědčena, že byl použit sarin. Syrská armáda dnes ale opět odmítla, že používá chemické zbraně, a ruské ministerstvo obrany popřelo, že by jeho letadla dnes v daném místě útočila. Na snímku ošetřování oběti útoku. ČTK/AP/neuveden

Washington - Žádné důkazy nenasvědčují ruským tvrzením o tom, že nedávný chemický útok v Sýrii byl smyšlený. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil nejmenovaný představitel Bílého domu s tím, že Rusko se očividně snaží odvést obvinění od režimu syrského prezidenta Bašára Asada, který má podporu Moskvy.

Před týdnem v úterý jedovatý plyn sarin ve městě Chán Šajchún v provincii Idlib zabil desítky lidí. Spojené státy i další západní státy odpovědnost připisují syrské armádě. Moskva i Damašek obvinění odmítají.

Rusko opakovaně uvedlo, že útok se nemusel udát tak, jak Západ tvrdí, neboť za ním mohli stát rebelové či teroristé. Náměstek ruského velvyslance při OSN podle listu The New York Times dokonce zpochybnil pravost snímků pořízených po chemickém útoku.

Zmíněný činitel Bílého domu řekl, že rozsah informací, které z dějiště útoku pochází, je natolik masivní, že by bylo nemožné to pro každou tajnou službu v tak krátké době zorganizovat. Uvedl také, že chování Ruska jasně ukazuje na snahu odvést pozornost od Asadova režimu, takže je na místě ptát se Moskvy, co o útoku skutečně ví.

Představitel Bílého domu, který s novináři hovořil pod podmínkou zachování anonymity, dodal, že USA jsou velmi přesvědčené o tom, že útok neprovedli rebelové a ani teroristé.