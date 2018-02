Abú Zabí - O ruském zasahování do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech existují jasné důkazy, zda se ale Moskvě podařilo výsledek ovlivnit, jasné není. Dnes to na summitu blízkovýchodních a severoafrických univerzit (MENA) ve Spojených arabských emirátech prohlásil bývalý americký prezident George Bush mladší. Ačkoli se podle agentury AP přímo nezmínil o současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, varoval před přílišnou vstřícností vůči Rusku.

"To, že cizí stát zasáhl do našich voleb, je problematické," řekl Bush. Dodal, že sice není jasné, zda se Moskvě přímo podařilo výsledek hlasování ovlivnit, existují ale dost jasné důkazy, že se o to pokusila.

O ruské hlavě státu Vladimiru Putinovi se Bush vyslovil kriticky, když ho označil za člověka, který o hledání kompromisů nestojí. "Neumí myslet způsobem, co udělat, abych obě strany vyhrály. Myslí jen na to, jak sám vyhraje a jak ten druhý prohraje," řekl Bush.

Ruskou roli v amerických volbách nezávisle na sobě prověřují tři výbory Kongresu USA a také zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se nyní zaměřil na vztahy Trumpova někdejšího volebního štábu s Moskvou. Kreml obvinění ze zásahů do amerických voleb odmítá a rovněž Trump tvrdí, že s Ruskem v kampani nijak nespolupracoval.