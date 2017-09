Moskva - Rusko z fregaty Admirál Essen ve Středozemním moři odpálilo na bojovníky Islámského státu (IS) u východosyrského města Dajr az-Zaur střely s plochou dráhou letu, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Krátce nato libanonské hnutí Hizballáh, které je stejně jako Rusko spojencem syrské vlády, oznámilo, že se syrská armáda v Dajr az-Zauru probojovala do vládou ovládané enklávy, kterou IS skoro tři roky obléhal. Informovala o tom agentura Reuters.

Rusko na IS podobné střely v minulosti již odpálilo. Podle Moskvy byly dnes odpálené střely namířeny na bojovníky IS z Ruska a ze zemí někdejšího Sovětského svazu. Kolik si operace vyžádala mrtvých, zatím není jasné. Střely nicméně zničily opravnu obrněných vozidel, zásoby zbraní a zabily skupinu radikálů.

Syrská armáda v posledních dnech postupovala dále k městu Dajr az-Zaur, které z velké části ovládá IS a které je jedním z posledních míst, jež v Sýrii tato radikální skupina kontroluje. V současné chvíli se podle Hizballáhu probojovala do enklávy, kterou mají pod kontrolou vládní síly, ale kterou obléhal Islámský stát. Enklávu tvoří čtvrť v Dajr az-Zauru a přilehlá letecká základna brigády 137.

IS vstoupil do provincie Dajr az-Zaur v roce 2013 a tamní vojenskou základnu a přilehlou čtvrť obklíčil v následujícím roce. Jakmile se teď začala šířit zpráva o postupující syrské armádě, propukly uvnitř enklávy oslavy. Na místě žije 93.000 lidí, které už několik let zásobuje syrská armáda a OSN ze vzduchu.

Jen necelá třetina Rusů si přeje pokračovat v syrském tažení

Polovička Rusů, přesněji 49 procent, je pro ukončení ruské vojenské operace v Sýrii. Pokračovat v tažení si přeje 30 procent dotázaných v průzkumu nezávislého střediska Levada, o kterém dnes informovala agentura Interfax. Zbývající pětina se nevyjádřila.

Skoro třetina dotázaných, 32 procent, se obává, aby se Sýrie nestala pro Rusko "novým Afghánistánem". Dvě pětiny považují takový vývoj za málo pravděpodobný, desetina jej vylučuje.

Z Afghánistánu se sovětská vojska stáhla po devíti letech bezúspěšného válčení. Tato porážka předznamenala pád komunistického režimu a rozpad Sovětského svazu.

Skoro pětina Rusů sleduje situaci v Sýrii podle ankety pozorně, více než polovička tvrdí, že ví, co se v Sýrii děje, zatímco čtvrtina se o dění v blízkovýchodní zemi nezajímá.

V Sýrii od předloňského září ruské letectvo podporuje vládní síly prezidenta Bašára Asada. V bojích v Sýrii podle úřadů zahynulo 34 ruských vojáků. Tato čísla ale nezahrnují ruské žoldnéře, válčící v Sýrii na základě soukromých kontraktů.