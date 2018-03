Londýn/New York - Na žádost Británie se dnes ve 20:00 SEČ mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Londýn ji hodlá informovat o případu otravy bývalého ruského tasjného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervovou látkou, ke které došlo v anglickém Salisbury, informovalo britské ministerstvo zahraničí na twitteru.

Premiérka Theresa Mayová v pondělí uvedla, že za útok na Skripala a jeho dceru Juliji je s vysokou pravděpodobností zodpovědné Rusko. Moskvě dala čas do úterní půlnoci, aby vysvětlila, jak se nervová látka Novičok, kterou vyvinula armáda Sovětského svazu, dostala do Británie.

Rusko, které je stejně jako Británie stálým členem Rady bezpečnosti OSN s právem veta, odmítlo na britské ultimátum reagovat.

Mayová by měla dnes kolem 13:30 SEČ poslance britského parlamentu informovat o opatřeních, která Británie v reakci na Skripalův případ vůči Rusku přijme. Podle televizní stanice Sky Londýn zřejmě přistoupí k vypovězení "významného množství" ruských diplomatů.

Případ otravy Skripala a jeho dcery by se mohl příští týden dostat mezi témata summitu EU. Na twitteru to napsal předseda Evropské rady Donald Tusk, který kauzu označil za "brutální útok inspirovaný velmi pravděpodobně Moskvou".

Rusko očekává britskou reakci na otravu Skripala a zvažuje odvetu

Ruská média dnes spekulují o možné reakci Londýna na odmítavý postoj Moskvy k britskému ultimátu v kauze dvojího tajného agenta Sergeje Skripala. Někdejšího příslušníka ruské vojenské rozvědky, který později pracoval i pro britskou tajnou službu, 4. března v jihoanglickém Salisbury někdo otrávil. Britská premiérka Theresa Mayová dala Rusku čas do úterní půlnoci, aby vysvětlilo, jak se do Skripalova těla dostala nervová látka vyrobená údajně v bývalém SSSR. Moskva ultimátum ignorovala a dnes hodlá požádat o kontakt se Skripalovou dcerou, kterou látka rovněž zasáhla.

Ruský tisk za pravděpodobné varianty britské reakce označuje vyhoštění ruských diplomatů, blokování účtů ruských podnikatelů v britských bankách nebo odejmutí licence ruskému televiznímu kanálu Russia Today (RT). Spekuluje se i o odpojení Ruska od globální bankovní transakční sítě SWIFT.

Jakoukoli souvislost Ruska se Skripalovou otravou dnes v Moskvě znovu popřel kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. "Moskva nepřijme absolutně prázdná a neprokázaná obvinění, odmítá jazyk ultimát," řekl mluvčí. Hovořit o formě ruské odpovědi na britskou odvetu je předčasné, nicméně po jakýchkoli "nezákonných" britských akcích proti ruským médiím přijde ruská odpověď, poznamenal Peskov. Doufá, že "ostatní evropské státy neopodstatněnost obvinění proti Rusku pochopí".

Už v úterý mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová varovala, že pokud Londýn odebere licenci televizi RT, pak Rusko znemožní všem britským médiím včetně BBC působit v Rusku.

Podle agentury Interfax ruské velvyslanectví v Londýně hodlá dnes požádat o konzulární kontakt se Skripalovou dcerou Julijí, která byla jedovatou substancí zvanou Novičok rovněž zasažena. Třiatřicetiletá žena má ruské občanství, o jejím aktuálním zdravotním stavu nejsou žádné informace. Při hospitalizaci byl podle britských médií její stav stejně jako stav jejího otce kritický.

Podle ruského analytika Fjodora Lukjanova rozsah britské reakce závisí na tom, zda kroky Londýna podpoří jeho evropští spojenci. Evropa ale nebude ochotna Rusko izolovat, řekl politolog agentuře Interfax.

"Arzenál odvetných kroků se podstatně rozšíří, pokud se Londýnu podaří přesvědčit spojence o nezbytnosti jednotné konsolidované reakce. Kontinentální Evropa není proti tomu, aby se ruský faktor využíval jako prostředek jejího sjednocení, nicméně nehodlá dopustit faktickou roztržku s Moskvou," soudí Lukjanov.

Británie se rozhoduje, jak se po útoku s jedem postaví vůči Rusku

Britská vláda se má dnes rozhodnout, jaký postoj zaujme vůči Rusku po otravě bývalého ruského tajného agenta v britských službách Sergeje Skripala a jeho dcery nervovou látkou. Kvůli záležitosti se sejde Národní bezpečnostní rada. Rusko jakoukoli odpovědnost nadále popírá.

Podle britských médií by reakcí mohlo být vykázání ruských diplomatů z Británie či sankce vůči ruským oligarchům. Ruské ministerstvo zahraničí upozornilo, že jakékoli sankce vůči Moskvě nezůstanou bez odpovědi.

Británie vyzvala Rusko, aby do půlnoci z úterý na středu podala vysvětlení, jak se vražedná látka, na jejíž ruský původ poukázali vyšetřovatelé, do Británie dostala. Na britské "ultimátum" reagovalo Rusko prohlášením, že k němu nemá co dodat, pokud nedostane vzorky použité látky.

Útok na Skripala a jeho dceru v jihoanglickém Salisbury odsoudily USA, Francie, Německo či NATO.