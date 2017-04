Londýn - Rusko podle britského ministra obrany Michaela Fallona nese vinu za smrt každého syrského civilisty, který přišel o život tento týden při chemickém útoku ve městě Chán Šajchún. Fallon to napsal v listu Sunday Times.

Moskva nese nepřímou odpovědnost za životy těchto lidí coby nejdůležitější stoupenec režimu syrského prezidenta Bašára Asada. "V uplynulých letech měli (Rusové) příležitosti zastavit tuto občanskou válku," uvedl Fallon. Sýrie podle něho potřebuje takovou vládu, v níž Asad nebude hrát žádnou roli. Ministr uznal, že to "není jednoduché, ale není to nemožné".

Šéf britské diplomacie Boris Johnson v sobotu kvůli rostoucímu napětí okolo Sýrie zrušil návštěvu Moskvy původně plánovanou na pondělí. Stalo se to den poté, co Spojené státy bombardovaly syrskou leteckou základnu, odkud byl podle Západu veden úterní chemický útok na Chán Šajchún, jenž si vyžádal životy okolo 80 lidí, včetně dvou desítek dětí. Podle Fallona tak Spojené státy "daly syrskému režimu jasně najevo, aby si to příště rozmyslel, než bude chtít použít bojový plyn".

V reakci na zrušení Johnsonovy návštěvy Moskvy dnes uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, že se ukazuje, že šéf britské diplomacie nerozumí událostem v Sýrii. Jednat s Británií prý také není téměř k ničemu, protože ztratila reálný vliv na dění ve světě.