Petrohrad - Ruský stát se nikdy nezapletl do útoků počítačových pirátů, hackerů, a ve zbrojení Rusko pouze reaguje na počínání jiných zemí a na rozšiřování americké protiraketové obrany. Prohlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin. Ve Spojených státech momentálně čtyři výbory Kongresu a FBI vyšetřují údajné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb, a to i hackerskými útoky.

"Jsem hluboce přesvědčen, že žádní hackeři nemohou kardinálně ovlivnit průběh volební kampaně v jiné zemi. Nic z toho se nezapíše do vědomí voličů, do vědomí národa, žádná informace neovlivní konečné výsledky," řekl Putin při schůzce s novináři z tiskových agentur. "Na státní úrovni se tím (hackerskými útoky) nezabýváme. Naopak se snažíme s tím bojovat," ujistil.

Jako "teoreticky možnou" připustil představu, že se vlastenecky naladění hackeři pustili do boje s těmi, kdo se špatně vyjadřují o Rusku. Umí si však také představit, že "kdosi to speciálně dělá, vytváří řetězec různých (hackerských) útoků tak, aby se zdrojem těchto útoků jevilo území Ruska". "Moderní technologie to umožňují, je to docela snadné," dodal.

Šéf Kremlu opět kritizoval rozšiřování americké protiraketové obrany, která podle něj narušuje rovnováhu sil. "Hovořím o tom jen já, všichni ostatní zase mlčí, dělají, že nikdo nechápe, o co jde. Ale samozřejmě všichni chápou, oč jde! Proč mlčíte? Zatímco mlčíte, situace se zhoršuje, a to vyvolává závody ve zbrojení," vzkázal světovým vůdcům. Budování americké protiraketové obrany totiž podle prezidenta nutí Rusko reagovat a vymýšlet zbraně schopné protiraketovou obranou pronikat, aby rovnováha sil zůstala zachována.

Stejně je tomu podle Putina i s posilováním ruských sil na Dálném východě či naopak na západě Ruska - první krok je reakcí na posilování vojenského potenciálu USA a Jižní Koreje, druhý krok reaguje na přibližování sil NATO k ruským hranicím. "Co můžeme dělat? Dívat se na to nečinně? Reagujeme příslušným způsobem," prohlásil nejvyšší ruský představitel.

"Vidíme, co se děje ve Spojených státech. Protiruská kampaň, rusofobie, pokračuje. Jak se situace vyvine, nevíme. Nezávisí to na nás, nebyli jsme původci," prohlásil. Současně ujistil, že Rusko se tím ani necítí zastrašeno, ani se nechystá zhoršovat vztahy s USA. "Nám nic nenažene strach," prohlásil Putin.