Soči - Prezidenti Ruska, Íránu a Turecka se dnes na schůzce v Soči shodli, že se budou snažit zorganizovat kongres za účasti různých skupin syrské opozice. Konat se bude zřejmě v Soči. Ruský prezident Vladimir Putin na závěr jednání se svými protějšky z Íránu a Turecka také uvedl, že syrský prezident Bašár Asad je ochoten provést ústavní reformy a uspořádat nové volby pod dohledem OSN. S Asadem se Putin v Soči setkal v pondělí.

Ruský prezident po asi dvouhodinovém jednání s íránským prezidentem Hasanem Rúháním a hlavou tureckého státu Recepem Tayyipem Erdoganem řekl, že už všichni tři politici pověřili své diplomaty, aby vypracovali seznam účastníků a navrhli datum pro uspořádání Kongresu syrského národního dialogu. Tato akce má být podle Putina prvním krokem k politickému řešení syrského konfliktu.

Syrská národní koalice (SNC), což je opoziční skupina sídlící v Turecku, už ale dříve uvedla, že se podobné akce nezúčastní a že je ochotna jednat jen v Ženevě. Tam se vedou rozhovory pod záštitou OSN, které ale dosud nepřinesly žádný posun. Jejich příští kolo je naplánováno na 28. listopad.

Putin dnes také prohlásil, že prezident Asad je ochoten provést ústavní reformy a uspořádat volby pod dohledem OSN. Syrská opozice si ale jako hlavní podmínku jednání klade Asadův odchod z čela země. Na tomto požadavku se dnes znovu shodli hlavní syrské opoziční skupiny, které se snaží před dalším kolem jednání pod záštitou OSN sjednotit svůj postup na rozhovorech v Rijádu.

Na úvod minisummitu v Soči dnes prezident Putin prohlásil, že Rusko, Írán a Turecko zabránily rozpadu Sýrie a odvrátily její dobytí radikály z organizace Islámský stát (IS). Putin ocenil úsilí Íránu a Turecka, které v posledním roce přispěly k vytlačení IS z četných území v Sýrii. IS už ztratil 95 procent území v Sýrii a Iráku, která ovládal v roce 2014.

Podle Putina se nyní syrská válka, která trvá od roku 2011, dostala do nové fáze, jejíž politické řešení ale bude vyžadovat kompromisy od všech stran konfliktu, včetně syrské vlády.

Írán, Rusko a Turecko jsou hlavními aktéry rozhovorů o řešení syrské krize, které začaly loni v kazašské metropoli Astaně a které pomohly dojednat lokální příměří pro některé syrské oblasti. Írán a Rusko podporují ve válce v Sýrii tamní vládu a Turecko pomáhá některým opozičním skupinám.

Dnešní schůzka v Soči se konala dva dny poté, co Putin v pondělí v tomto černomořském letovisku jednal se syrským prezidentem Asadem. Oba se shodli, že vojenská operace v Sýrii se chýlí ke konci, a zdůraznili nutnost zahájení politických jednání. V úterý hovořil Putin o Sýrii telefonicky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a také se saúdskoarabským králem Salmánem.