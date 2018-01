Moskva - Rusko je ochotno nabídnout místo pro přímé jednání zástupců afghánské vlády a hnutí Tálibán. Oznámilo to v Moskvě ruské ministerstvo zahraničí. Rozhovory by prý měly začít co nejdřív.

Pokusy o silové řešení situace v Afghánistánu byly neefektivní, proto jsou nezbytné kroky pro zahájení procesu národního usmíření na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN, citovala z prohlášení ministerstva agentura TASS.

Moskva je rozhodným stoupencem zahájení přímých rozhovorů mezi kábulskou vládou a hnutím Tálibán "v zájmu zastavení bratrovražedné občanské války". Je proto připravena poskytnout k tomu příslušné místo.

Z prohlášení vyplývá, že Moskvu znepokojuje dopad války v Afghánistánu na okolní regiony bezprostředně sousedící s Ruskem.

"Sledujeme, jak se sever Afghánistánu trvale mění v základnu teroristů v čele s Islámským státem," uvádí se v prohlášení. "Nejrozhodnější a nekompromisní" kroky jsou zapotřebí i kvůli rostoucímu objemu výroby drog, upozorňuje dokument.

Hnutí Tálibán je v Rusku oficiálně zakázanou organizací, nicméně v zahraničních médiích se často objevují informace o podpoře, kterou prý Moskva afghánským povstalcům poskytuje. Loni v říjnu list The Times napsal, že Rusko posílá každý měsíc islamistům cisterny s pohonnými hmotami v hodnotě 2,5 milionu dolarů (52 milionů Kč). Podobná obvinění vznášejí také afghánští a američtí vojenští velitelé.

Američtí generálové Moskvu obviňují, že úmyslně maří americkou misi v Afghánistánu, aby poškodila snahy USA posílit postavení afghánské vlády a oslabila síly NATO. Ruští politici tato obvinění odmítají, a také Taliban oficiálně prohlašuje, že žádnou pomoc z Ruska nedostává.