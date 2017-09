New York - Ruská tenistka Maria Šarapovová při svém grandslamovém návratu už postoupila do osmifinále US Open. Vítězka turnaje z roku 2006 si poradila ve třetím kole s Američankou Sofií Keninovou po setech 7:5 a 6:2.

Zvláště v prvním setu se třicetiletá Šarapovová proti osmnáctileté Keninové v duelu dvou hráček, které dostaly do hlavní soutěže divokou kartu, pořádně zapotila. Úvodní dějství získala až po hodině a sedmi minutách boje. Druhý set už měl hladší průběh.

Ruska, která hraje po dopingovém trestu první grandslamový turnaj po roce a půl, nasázela 38 vítězných míčů, ale udělala i 33 nevynucených chyb. Šarapovová potvrdila že večer v New Yorku neprohrává. Svoji sérii výher na US Open pod světly zaokrouhlila už na dvacet z dvaceti zápasů.

Naopak domácí John Isner večerní zápasy v lásce nemá. Desátý nasazený i kvůli problémům se zády prohrál s Němcem Mischou Zverevem 4:6, 3:6 a 6:7. "Večer se trápím, nevyhrál jsem tady pod světly snad ani zápas," smutnil Isner.

Posledním Američanem ve dvouhře mužů tak je Sam Querrey. Letošní semifinalista Wimbledonu si poradil s Moldavanem Raduem Albotem 3:1 na sety a střetne se v osmifinále právě s Mischou Zverevem. Frustrovaný Isner na otázku, zda bude krajana sledovat, na rovinu odvětil: "To se raději podívám na americký fotbal."

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

M. Zverev (23-Něm.) - Isner (10-USA) 6:4, 6:3, 7:6 (7:5), Querrey (17-USA) - Albot (Mold.) 4:6, 6:2, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Šarapovová (Rus.) - Keninová (USA) 7:5, 6:2, Sevastovová (Lot.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:.

Peschkeová, Demoliner (ČR/Braz.) - Voráčová, Molteni (ČR/Arg.) 6:3, 6:3, Vandewegheová, Tecau (USA/Rum.) - Hlaváčková, Roger-Vasselin (6-ČR/Fr.) 6:1, 6:2.