Moskva - Soustem pro ruský bulvár se stal skandál kolem poslankyně Natalje Poklonské, bývalé krymské prokurátorky, ochránkyně pravoslaví a bojovnice proti znesvěcení imperiálního dědictví Ruska. Poklonská si tento týden stěžovala šéfovi ruských vyšetřovatelů, že policie odmítá ztrestat karikaturistu, který zesměšnil její boj proti kontroverznímu filmu o carské rodině.

"Najděte té náně chlapa!" je napsáno na karikatuře, kterou vytvořil kamčatský kreslíř Denis Lopatin. Nápis doplnil obrazem hrozivě vyhlížející a svatozáří opatřené Poklonské třímající umělý penis s tváří posledního cara Mikuláše II. Karikatura spatřila světlo světa loni v prosinci jako reakce na kritiku, která se snesla na film režiséra Alexeje Učitěle Matilda.

Do čela kritiků se tehdy postavila právě Poklonská. Film, který líčí milostný román Mikuláše II. s petrohradskou baletkou Matildou Kšesinskou, podle poslankyně špiní památku ruského vladaře a uráží věřící. Petrohradské ateliéry, kde film vznikal, podpálili loni neznámí žháři. Stejný osud potkal kino v Jekatěrinburgu, které slíbilo jako jedno z prvních dílo uvést. Ministerstvo kultury ale navzdory několika žalobám od Poklonské dalo loni projektu zelenou s tím, že na obsahu díla neshledává nic závadného.

Lopatin tvrdí, že jeho karikatura není nic jiného než žert, který má vyvolat "emotivní reakce". V případě Poklonské se mu to povedlo dokonale, dodává server Lenta. Poslankyně obrázek označila za ubohou zlotřilost a žádala pro "mentálně narušeného" autora exemplární trest. Policie začala kreslíře stíhat, ale na základě odborného posudku znalců případ v úterý odložila. Na karikatuře prý není nic, co by uráželo pravoslaví a vybočovalo z "kulturních norem žánru".

Takový závěr kauzy Poklonskou rozhořčil, informoval ruský tisk. Poslankyně se veřejně obrátila na šéfa ruských vyšetřovatelů Alexandra Bastrykina, aby věc prověřil. "Doufala jsem, že naše bezpečnostní složky ještě dokážou chránit spravedlnost," stěžovala si na postup policie. "Taková hanebnost možná odpovídá normám žánru, ale rozhodně odporuje ruským zákonům," napsala Bastrykinovi.