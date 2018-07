Washington - Vězněná Ruska Marija Butinová, kterou americké úřady podezírají z pokusů o nelegální politický lobbing a z kontaktů s ruskou rozvědkou, udržovala styk s americkým podnikatelem z Jižní Dakoty, který údajně nabízel zprostředkování kontaktů Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyplývá to z dnešních informací amerických médií.

Devětadvacetiletá Butinová byla zadržena minulou neděli ve Washingtonu. Byla obviněna, že v USA politicky působí ve prospěch cizí vlády, aniž by to oznámila americkým úřadům. Hrozí jí za to až desetiletý trest vězení. Ministerstvo spravedlnosti USA požádalo soud, aby ruskou občanku ponechal ve vazbě, protože existuje vysoké riziko, že se pokusí uprchnout a že o pomoc s útěkem požádá osoby z ruské vlády. Konzulární pracovníci ruského velvyslanectví se s Butinovou ve vazební věznici setkali dnes, uvedla agentura TASS s odvoláním na mluvčího velvyslanectví Nikolaje Lachonina. Schůzka trvala asi dvě hodiny.

Podle dokumentů předložených soudu pracovala Ruska se dvěma nejmenovanými občany USA a jedním ruským činitelem, s nimiž se snažila ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně. Rusem je údajně blízký Putinův spolupracovník, náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin. Butinová se podle vyšetřovatelů kromě toho sešla ve Washingtonu s agentem ruské tajné služby.

Jedním z Američanů, s nimiž měla Butinová udržovat kontakt, je podle amerických médií podnikatel z Jižní Dakoty Paul Erickson, který v roce 2015 pomáhal Rusce organizovat přednáškové turné po amerických školách. Agentura AP napsala, že šestapadesátiletý Erickson s Butinovou udržoval osobní styky a dokonce s ní žil. Vyšetřovatelé mají údajně podezření, že Ruska k pronikání do amerických politických struktur používala i sex.

List The New York Times loni napsal, že Erickson v roce 2016 nabídl jistému poradci Donalda Trumpa, že zprostředkuje Trumpovo setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Erickson toto tvrzení podle agentury AP "zpochybnil". V soudních dokumentech Butinové se jméno Ericksona neobjevuje, hovoří se pouze o "americké osobě číslo jedna".

Televize NBC oznámila, že k projednávání kauzy Butinové ministerstvo spravedlnosti přizvalo prokurátorku Deborah Curtisovou, která je podle televize jednou z hlavních amerických odbornic v oblasti kontrašpionáže. Žaloba proti Butinové se nicméně o obvinění z vyzvědačství nezmiňuje.