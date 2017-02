Hochfilzen (Rakousko) - Mezinárodní biatlonová unie IBU krátce před startem dnešního sprintu žen provizorně suspendovala Rusku Jekatěrinu Glazyrinovou kvůli podezření z dopingu. Devětadvacetiletá účastnice zimních olympijských her v Soči 2014, jejímž individuálním maximem ve Světovém poháru je předloňské druhé místo z Hochfilzenu, je jedním z 31 ruských biatlonistů, o kterých se ve spojitosti s organizovaným dopingem v Rusku zmiňovala druhá zpráva Světové antidopingové agentury (WADA).

IBU v tiskové zprávě uvedla, že podle vyšetřování zvláštní komise mohlo několik vzorků Glazyrinové obsahovat zakázané látky, s nimiž bylo následně nedovoleně manipulováno. Ve startovní listině ji nahradila Irina Usluginová.

Z 31 obviněných biatlonistů byly už v prosinci předběžně suspendovány Olga Viluchinová a Jana Romanovová, které mezitím ukončily kariéru. Proti zbývajícím IBU formálně zahájila řízení a později oznámila, že 22 jich bylo zastaveno kvůli nedostatku důkazů. Vyšetřování ostatních sedmi stále pokračuje. Pokud by byl doping Viluchinové a Romanovové prokázán, česká štafeta žen by získala bronz z her v Soči, kde původně doběhla čtvrtá.