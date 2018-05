Praha - Rušení matrik je ve stadiu návrhu, dokud nebude projednán, optimalizace se neuskuteční, řekl v dnešních sněmovních interpelacích ministr vnitra vlády ANO v demisi Lubomír Metnar. Na matriky se ministra i premiéra Andreje Babiše ptala Věra Kovářová (STAN), podle které nebyla krok projednán se Sdružením místních samospráv, Svazem měst a obcí ani Spolkem pro obnovu venkova.

"Vláda říká, že chce být blíž občanům, toto je ale krok opačným směrem," uvedla Kovářová. Očekávané úspory 150 milionů korun ročně ponesou podle ní obyvatelé a obce, na které bude agenda rušených matrik přesunuta.

Babiš slíbil, že vláda návrh se zástupci sdružení zastupujících města a obce projedná. Konzultace se povedou rovněž s krajskými úřady. Vláda chce podle ministerského předsedy navíc zavést financování matriční agendy podle jednotlivých úkonů. Metnar zdůraznil, že zatím nebyla zrušena ani jedná matrika. Dokud návrh nebude řádně projednán, k ničemu nedojde, dodal.

Vnitro zamýšlí seškrtat do konce letošního roku počet matrik o třetinu, tedy zhruba o 400. Záměr by mohl dopadnout na matriky, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad. Starostové upozorňují na to, že změna zkomplikuje život hlavně starším a chudším lidem. Ministerský návrh vychází z rozboru z let 2014 až 2016. Podle Svazu měst a obcí už není aktuální.