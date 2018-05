Praha - Bývalý ministr vnitra a předlistopadový disident Jan Ruml nevylučuje možnou kandidaturu do Senátu za dva roky, pokud mu to dovolí zdraví. Letos se ale o senátorské křeslo ucházet nebude, a to ani jako nezávislý kandidát, sdělil dnes ČTK. Ruml se letos ucházel o nominaci do Senátu za Piráty na Rokycansku, což sice schválila místní organizace strany, celostátní fórum ji ale poté přehlasovalo a Piráti Rumlovu nominaci stáhli.

"Poté, co mě Piráti vyškrtli z kandidátky v senátním obvodě Rokycany, se mi ozvalo mnoho příznivců, kamarádů, ale i obyčejných lidí, s kterými jsem se nikdy nepotkal, a vyjádřili mi nebývale velké sympatie, nabízeli finanční pomoc, byli odhodláni se mnou jako dobrovolníci bojovat o senátní křeslo z pozice nezávislého kandidáta," uvedl Ruml. Kvůli nedávným zdravotním potížím ale letos jako nezávislý kandidovat nebude.

Politické angažmá do budoucna však nevylučuje. "Pokud mně to zdraví dovolí, jistě se pokusím kandidovat do Senátu za dva roky. Jsem člověkem veřejného prostoru," napsal. K veřejnému působení ho vede i to, že podle něj mizí ideje, za které se bojovalo proti komunistickému režimu. Varoval mimo jiné před spojenectvím ANO, SPD a KSČM.

Své příznivce Ruml vyzval, aby podpořili demokraticky smýšlející kandidáty do Senátu. Sám podporuje senátora Jiřího Šestáka (STAN), který letos bude usilovat o znovuzvolení v Českých Budějovicích. "Bude-li mít zájem, mohu přijet i na některou akci jeho volební kampaně," uvedl Ruml.

Bývalý disident Ruml byl po pádu komunismu vlivným členem Občanské demokratické strany (ODS), kterou opustil po sérii jejích afér na konci 90. let. Po odchodu z ODS stál u zrodu dnes zaniklé Unie svobody, v roce 2010 se stal členem Strany zelených. V letech 1998 až 2004 zasedal za Prahu 6 v Senátu, od roku 2000 byl místopředsedou Senátu pro zahraniční styky.