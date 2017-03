Litvínov - Nadšení z povedeného vystoupení v základní části hokejové extraligy vystřídalo v Litvínově zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení. Navíc určitě rychlejšího, než se po vítězství v úvodním utkání na ledě Hradce Králové očekávalo. Litvínov nakonec uhrál v sérii jediný bod a kouče Radima Rulíka mrzí, že tým nenavázal na povedenou základní část lépe.

"Myslím, že celá sezona byla nad očekávání. Dvě, možná i tři čtvrtiny základní části jsme byli na třetím místě a až v poslední čtvrtině jsme spadli na páté místo. Ale to před sezonou nikdo nečekal. Základní část určitě byla nad očekávání, přímou účast ve čtvrtfinále nemůžeme hodnotit negativně," řekl ČTK Rulík.

Rychlý konec ve vyřazovacích bojích ho mrzí. "Play off se nám nepodařilo. Narazili jsme na silného soupeře a i když z těch pěti zápasů byly tři čtyři hodně vyrovnané, nedokázali jsme uhrát více než jeden zápas, což je hrozně málo. S tím jsme nemohli pomýšlet výš," uvedl kouč, jenž předloni dovedl Litvínov k historickému titulu.

Zatímco minulý ročník Verva coby obhájce končila v baráži o udržení v extralize, tato sezona byla pro klub vzpruhou. "Samozřejmě, že z tohoto pohledu šlo o jednoznačný posun, který jsme udělali, protože minulá sezona byla opravdu hodně nepovedená. Přesto mě to mrzí, protože si myslím, že takovou základní část jsme měli završit daleko odvážnější, obětavější a bojovnější hrou v play off. To mi tam trošku chybělo," vysvětlil hlavní důvody svého zklamání Rulík. "Nepropadli jsme, ale také jsme neudělali žádný velký úspěch," dodal jednapadesátiletý trenér.

Klíčový okamžik série našel velmi rychle. "Čtvrtý zápas, kdy jsme prohráli 1:2. Bušili jsme do Hradce a odehráli jedno z nejlepších domácích utkání celé sezony. Nedokázali jsme ale proměnit šance. Myslím, že kdyby se nám podařilo odskočit třeba i do dvougólového vedení, tak bychom s diváky v zádech ten zápas zvládli. Série by byla 2:2 a bylo by to otevřené. To se nám však nepodařilo a myslím, že tam se to lomilo, za stavu 1:3 se jelo do Hradce," uvedl Rulík.

Právě se čtvrtfinálovým sokem sváděli Severočeši do posledního kola boj o čtvrtou příčku a výhodu domácího prostředí. Nakonec ji těsně o bod urval Hradec Králové. "Když jsem viděl, jak je Hradec nachystaný na play off, tak si myslím, že by to nehrálo roli, i když to samozřejmě nevím. Možná by se hrálo na více zápasů, ale těžko bychom Hradec poráželi," připustil Rulík.

Zkušeného trenéra potěšilo, jak tým zareagoval po nepovedeném vstupu do sezony. "Zkraje jsme prohráli tři zápasy za sebou a nebodovali v nich a nevypadalo to s námi vůbec dobře, ale udělali jsme brzy poté dlouhou vítěznou šňůru. To byl moment, kdy jsme se v sezoně odrazili k tomu, abychom nehráli dole. Také jsme měli dobrou domácí sérii bez porážky. Pozitivních momentů bylo v sezoně více než těch negativních," řekl Rulík.

Mistr světa z roku 2005, kde byl u týmu jako asistent, byl měl vést mužstvo i v příštím ročníku, na který má smlouvu. Zatím neví, jak bude tým vypadat. "Po minulé sezoně jsme udělali vlastně jen tři větší změny. Nedokážu odhadnout, jaké budou nyní ekonomické možnosti klubu. Zda budeme moci mužstvo doplnit a oživit, nebo jestli zůstaneme v tomto složení, i když také některým hráčům končí smlouvy," uvedl Rulík.