Jeruzalém - Rukopis teorie relativity a množství dokumentů z archívu Alberta Einsteina se poprvé dostaly na Dálný východ. Dnes se v Tchaj-peji otevírá výstava věnovaná slavnému fyzikovi nazvaná Albert Einstein: život ve čtyřech rozměrech. Informovala o tom jeruzalémská Hebrejská univerzita, která Einsteinův odkaz vlastní a postarala se o převoz exponátů.

Tchajwanci budou moci zhlédnout 75 předmětů, jichž se Einstein dotýkal. Je mezi nimi medaile Nobelovy ceny za fyziku, již Einstein dostal v roce 1921, dále pak dopisy, které vědec napsal Sigmundovi Freudovi a přátelům nebo ženám, jež miloval, a dále také jeho kolekce gramofonových desek.

Výstava se připravovala dva roky a exponáty za policejního dohledu putovaly do Asie v opancéřovaném kamionu.

Einstein patřil k zakladatelům Hebrejské univerzity a v závěti škole odkázal všechny své písemnosti i právo na používání jeho fotografií včetně světově známého snímku s vyplazeným jazykem.

"Vše, co je tu vystaveno, je autentické, s výjimkou dýmky, která je na převoz příliš křehká. Poslali jsme proto kopii," řekla mluvčí univerzity.

V Tchaj-peji výstava potrvá do 8. dubna a odtud se bude stěhovat do Číny a pak do Japonska. Některé předměty, které se vystavují, už byly na expozicích ve Washingtonu nebo v Los Angeles, ale, jak řekla mluvčí, je to poprvé, co se vystavuje v cizině tolik exponátů naráz.

Einstein pocházel z židovské rodiny, narodil se v Německu, roku 1955 zemřel v USA. Odmítl nabídku stát se prvním prezidentem Izraele. "Izrael je intelektuálně zajímavý, ale jsou tam omezené možnosti a odjet tam s tím, že se při první příležitosti vrátím, by bylo politováníhodné," napsal v jednom svém dopise. Až do své smrti byl nerezidenčním guvernérem Hebrejské univerzity.