Praha - Výjimečný počin Jaromíra Jágra zaujal jeho bývalé spoluhráče z národního týmu Martina Ručinského a Václava Prospala. Čtyřiačtyřicetiletý Jágr se s 1887 body vyrovnal na druhém místě historického pořadí NHL Marku Messierovi a podle Ručinského už na pozici za nedostižným Waynem Gretzkým (2857 bodů) zřejmě zůstane navždy.

"Já si myslím, že Jardu už nikdo nepřekoná. S tím, jakým směrem se momentálně NHL vyvíjí, tak hráči asi nebudou mít tak dlouhou životnost, jakou má třeba Jarda. Osamostatní se na druhém místě a zůstane tam navždy," řekl Ručinský a poukázal na trend, že slavná soutěž patří v současné době dravému mládí.

Generální manažer české hokejové reprezentace slavil s Jágrem v roce 1998 historický triumf na olympijských hrách v Naganu. Na ledě se ale jako soupeři potkávali od malička, pak společně hráli v reprezentačních výběrech a také v dresu New York Rangers v sezonách 2003/04 a 2005/06.

"My toho spolu prožili strašně moc. Už jsme proti sobě hrávali jako malí kluci v žáčcích, i v dorostu a v áčku jako mladí kluci. Mně bylo sedmnáct a jemu šestnáct. Pak jsme se potkávali v národních týmech," vzpomínal Ručinský.

V sezoně 2003/04 sdílel jednu kabinu v Rangers jak s Jágrem, tak i s Messierem, s kterým tam působil krátce i o dvě sezony dříve. "Byl to výborný hokejista, všechen respekt k němu, co dokázal v hokeji. Nejen jako hráč, ale i jako člověk. On byl opravdu výjimečný lídr a všichni k němu v mančaftu vzhlíželi," podotkl Ručinský.

O velikosti jeho osobnosti svědčí i fakt, že od sezony 2006/07 se uděluje v NHL Mark Messier Leadership Award. "Já s ním hrál, když už byl po čtyřicítce, přesto byl pořád výborný. Vůbec si nedokážu představit, jak hrál v nejlepších letech v Edmontonu. Celou kariéru byl trošku ve stínu Waynea Gretzkého, ale byl to neskutečný a komplexní hráč, který nemá slabinu. Uměl dát góly, připravit je, byl tvrdý a uměl se poprat, když bylo potřeba," doplnil Ručinský.

Krátce po Messierově konci se v sezoně 2005/06 v Rangers vytvořila sedmičlenná kolonie českých hráčů, na což také Ručinský ze společných zážitků s Jágrem rád vzpomíná. "V kabině hrály české písničky, mluvilo se česky, dařilo se nám, vyhráli jsme divizi. Připadal jsem si tam jako v českém nároďáku. Hráli jsme spolu s Jardou v jedné lajně a byla to úžasná sezona," prohlásil Ručinský.

Okolo Jágra je podle něj vždycky velká legrace. "Je to takový člověk, okolo kterého chcete být každý den, protože vám opravdu zvedne náladu. Nevím, jestli ho lidi, kteří ho neznají, tak vnímají, ale je s ním strašná sranda. Těch historek je strašně moc," dodal Ručinský, který hrál v NHL také za Edmonton, Québec, Colorado, Montreal, Dallas, St. Louis a Vancouver.

Prospal se s Jágrem v klubu NHL nepotkal, ale prožili spolu Světový pohár v roce 2004, mistrovství světa v témže roce v Praze a o rok později ve Vídni i olympijské hry v roce 2006 v Turíně. "Samozřejmě je to příběh a i toho, kolik mu je let. A také že odešel na tři roky do Ruska. To mě pořád zaráží, protože už to dávno mohlo být," komentoval Prospal Jágrův milník.

"Je to hokejista, který se v České republice už nenarodí. Jarda je svůj. Já jsem měl možnost s ním odehrát spoustu zápasů za reprezentaci, nikdy teda v NHL, ale vždycky si to budu pamatovat," řekl Prospal, který s Jágrem nastupoval i v jednom útoku.

"Kdykoliv jsme spolu hráli na mistrovství světa nebo na olympiádě, tak si vždycky pamatuju, jak mi říkal na střídačce: 'Nejezdi mi sem do toho rohu, zůstaň před bránou. Akorát sem přivezeš víc hráčů, já tady potřebuju mít prostor. Zůstaň před bránou, já si tě najdu,'" dodal Prospal.

Pro současné reprezentační naděje je Jágr velkým vzorem. "Od malička, co si pamatuji, tak jsem věděl, že je někdo jako Jaromír Jágr, a měl jsem i jeho dres a sbíral kartičky. Každý k němu vzhlíží a chtěl by být jako on. To, co provádí, je neuvěřitelné. Ale opravdu je to jen jeden hráč na světě a můžeme se snažit se od něj jen něco naučit," řekl dvacetiletý pardubický útočník David Tomášek, který minulý týden na Channel One Cupu debutoval v reprezentaci.

"Každý malý hokejista sledoval Jágra, zná všechny ty highlighty na internetu. Je to pan hráč. Já na něj mám jako malý kluk vzpomínku, na kterou nezapomenu. Byli i s Kubou Jeřábkem na soustředění, kam přijel. Máme s ním fotku, kde já jsem prcek a Jeřáb o trošku větší," vybavil si další reprezentační talent Dominik Kubalík z Plzně.