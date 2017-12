Krušovice (Rakovnicko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájí stavbu dalších úseků karlovarské dálnice D6 na Rakovnicku. Jde o úseky Nové Strašecí - Řevničov a obchvat Řevničova. Oba by měly být dokončené v roce 2020. Kompletní dostavba D6 z Prahy do Karlových Varů a Chebu je zásadní nejen pro Rakovnicko, ale také pro Karlovarský kraj. Čeká se na ni už desítky let.

Sdružení firem, které postaví úsek mezi Novým Strašecím a Řevničovem zhruba za 750 milionů korun, bylo vybráno v říjnu. Nejdříve ale musely pro tendr uplynout všechny zákonné lhůty, místo stavby také bylo třeba připravit, například vykácet náletovou zeleň. Dalším navazujícím úsekem je obchvat Řevničova v hodnotě jedné miliardy korun.

Na aktuální stavby má navázat úsek kolem Krupé na Rakovnicku, na kterém začnou práce podle předpokladů v roce 2019. Ve stejném roce by se mohlo začít stavět i na dalších dvou chybějících úsecích D6 ve Středočeském kraji, u Hořesedel a Hořoviček.