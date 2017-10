Veselí nad Lužnicí (Táborsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes otevřelo nový úsek dálnice D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec dlouhý 5,1 kilometru. Práce, které začaly v květnu 2015, stály 634,7 milionu Kč. Řidiči se po novém úseku dálnice projedou pravděpodobně nejdřív kolem 18:00. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stavba navazuje na dokončený úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Do konce roku se bude po tomto úseku jezdit bez dálniční známky, úsek bude bez poplatku, řekl ČTK ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

"V letošním roce se jedná již o druhý úsek dálnice D3, který řidičům zprovozňujeme. Díky D3 se zlepší mobilita obyvatel, v oblastech dotčených stávající tranzitní dopravou se zvýší bezpečnost provozu a sníží se negativní zdravotní dopady způsobené hlukem a exhalacemi. Každý kilometr je zásadní, protože na dálnici máme čtyřikrát nižší nehodovost než na silnici I. třídy. Auta mohou jet plynule, předjíždět bez toho, že by hrozilo, že by se dostala do čelního střetu," řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Úsek stavělo sdružení firem Strabag a Eurovia. Jeho součástí je jedna mimoúrovňová křižovatka a šest mostů. Jihočeský kraj podle Ťoka požádal, aby tříkilometrový úsek do Veselí nad Lužnicí včetně obchvatu města zůstal nezpoplatněný i nadále. "Je to teď na stole, rozhodujeme o posledních připomínkách, v nejbližších dnech budeme zveřejňovat, jak to bude. Zůstávejte v pozitivní naději," řekl Ťok.

Na dnes otevíraný úsek navazuje část Bošilec - Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, jejíž stavba by měla skončit v únoru 2019. Odhadované náklady činí 1,2 miliardy korun. Letos na konci září otevřelo ŘSD na jihočeské dálnici D3 úsek Borek - Úsilné dlouhý 3,1 kilometru. Součástí D3 bude také obchvat Českých Budějovic za 12 miliard Kč, má být hotový do roku 2021. "Stavbu zahájíme začátkem příštího roku," řekl Ťok.

Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem pokračuje ŘSD v inženýrské činnosti a připravuje dokumentaci EIA. Vykupuje pozemky, všechny stavby má pod územním rozhodnutím vyjma jediné, u níž správní soud rozhodnutí zrušil. Stavět by se mohlo začít v roce 2020. Mezi dálnicemi v Česku se D3 nyní podle Rýdla staví nejintenzivněji. Jak dnes řekl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, na příští rok půjde z rozpočtu fondu více než miliarda korun na dálnice.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Celá dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, po dnešku bude v provozu asi 50 kilometrů.