Praha - Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odstranila většinu chyb v hospodaření, které jí v roce 2013 vytkl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Problémy ale přetrvaly u nákladů na právní služby. Nové rámcové smlouvy na ně ŘSD dojednalo až na konci loňského roku. K tomuto závěru dospěl NKÚ, který kontroloval hospodaření ŘSD za období od začátku roku 2013 do září 2016. V hospodaření s majetkem ŘSD kontroloři zásadní nedostatky nezjistili.

ŘSD pro objednávání právních služeb používalo prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě z roku 2007, která platila do listopadu 2010. Hodinové sazby se pohybovaly od 3500 korun do 4800 korun. NKÚ smlouvy kritizoval již při předchozí kontrole v roce 2013. ŘSD mělo zjednat nápravu do konce března 2014, používalo je ale dál. V kontrolovaném období, tedy od začátku roku 2013 do září 2016, za ně zaplatilo 206 milionů korun. Vyjádření organizace ČTK zjišťuje.

Nové rámcové smlouvy dojednalo ŘSD až na konci roku 2016, konstatovali kontroloři. Hodinové sazby v nových kontraktech jsou výrazně nižší, od 800 do 1800 korun. Oproti předchozím letům tak náklady ŘSD na právní služby v kontrolovaném období klesaly. "V roce 2015 byly téměř o polovinu nižší než v roce 2013," konstatoval NKÚ.

Na ŘSD se také zvýšil počet zaměstnanců právního odboru. Podle kontrolorů si ale ŘSD najímalo externí právníky i na činnosti, které mohli zajistit jeho zaměstnanci. "Například na běžnou administraci veřejných zakázek, tvorbu vnitřních předpisů nebo vzorových dokumentů ŘSD," zjistili kontroloři.

Podle kontrolorů také ŘSD v roce 2013 neoprávněně rozdělilo veřejnou zakázku na právní služby v souvislosti s provozem mýtného systému. Tím se snížila hodnota zakázky pod limit stanovený zákonem. ŘSD tak služby zadalo bez zadávacího řízení jako zakázky malého rozsahu a uzavřelo 12 smluv s jednou advokátní kanceláří. Hodinová sazba u těchto smluv byla 3500 Kč.

NKÚ prověřil Generální ředitelství ŘSD, závod Praha, správy České Budějovice, Liberec, Olomouc a Plzeň. Kontrola se netýkala činností ŘSD, které přímo souvisí s dálnicemi a silnicemi.