Praha - Soudní znalec Rudolf Doucha a bývalí místopředsedové Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta a Jan Škurek v závěrečných řečech odmítli obžalobu, která je viní z chyb při privatizaci podniku OKD z roku 2004, při níž údajně vznikla škoda 5,7 miliardy korun. Doucha je přesvědčen, že neměl ocenit veškerý majetek firmy, ale jen akcie ve vlastnictví státu. Bývalí státní úředníci zase míní, že o privatizaci rozhodla vláda, a nikoliv oni. Rozsudek padne 7. května, tedy více než dva a půl roku po zahájení procesu.

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Státní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce Tomáše Černého však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, státu tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Doucha podle obžaloby vypracoval hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění firmy směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů, které OKD vlastnila. Kuta se Škurkem tehdy měli privatizaci na starosti a vypracování inkriminovaného posudku zadali.

Doucha v závěrečné řeči poukazoval i na další posudky, podle nichž byla cena státního podílu mnohem vyšší, než stanovil on. Snažil se vysvětlit, že každý z posudků měl jiné zadání a byly při nich použity jiné metody pro výpočet. Podle něj tak posudky nelze srovnávat, protože každý počítal něco jiného.

Kuta uvedl, že se cítí jednoznačně nevinen. Obžaloba je podle něj postavena na dovozených závěrech, které byly vyvráceny. "Kdybych se dneska ocitl ve stejné situaci, tak jednám úplně stejně," řekl Kuta. Škurek podotkl, že znalecký posudek vznikl, jelikož to chtěla vláda, respektive ministerstvo financí. Zdůraznil, že na FNM vznikla jen pracovní verze materiálu, který později řešila vláda. "Finální verze vznikla na ministerstvu financí nebo ministerstvu průmyslu," řekl Škurek. Uvedl také, že k posudku nebyly výhrady, jelikož tehdy odpovídal nejvyšší ceně, která byla nabízena.

Advokáti soudu navrhli, aby bylo stíhání jejich klientů zastaveno, jelikož byl případ promlčen. Podle advokátů v kauze neplatí promlčecí lhůta dvaceti let, ale pouze pět let, které začaly plynout od přípravy privatizačního projektu v roce 1993. Stíhání by proto podle nich mělo být zastaveno. Za druhou možnou variantu vývoje v případu považují to, že se nestal trestný čin, který popisuje obžaloby, a tak by měli být zproštěni. Černý naopak pro muže požaduje podmíněné tresty a zaplacení způsobené škody.

Ministrem financí byl v inkriminované době pozdější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který bývá kvůli prodeji OKD terčem kritiky. V trestní věci vystupoval jako svědek. Výtky odmítá, vláda podle něj společnost prodala za nejvyšší nabízenou cenu. Privatizací se nyní zabývá i sněmovní vyšetřovací komise.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým patřil Karbon Invest, prodali OKD po dvou měsících od nabytí státního podílu investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.