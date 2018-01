Washington - Americký Senát by měl dnes večer SEČ hlasovat o dalším financování vládních úřadů, aby odvrátil hrozbu exekutivního chaosu a veřejné ostudy v roce parlamentních voleb. Sněmovna reprezentantů peněžní tok pro ministerstva a vládní agentury odblokovala už ve čtvrtek, Senát ale podle serveru Politico strávil noc na dnešek v prudkých hádkách. Pokud zákon o financování senátoři neschválí do dnešní půlnoci (do soboty 6:00 SEČ), ocitne se administrativa bez peněz.

Za normálních okolností mělo být financování vlády zajištěno zákonem už na počátku letošního fiskálního roku, tedy loni v říjnu. Kongresmani se ale nedokázali dohodnout a situaci už třikrát řešili schválením krátkodobého provizoria. To zatím poslední vyprší právě dnes. Senát je ale hluboce rozdělen a demokraté hrozí zdržovací taktikou zvanou filibuster, tedy blokováním diskuse dlouhými projevy senátorů.

Hlavní příčinou sporu je osud přistěhovalců, kteří v USA žijí bez povolení k pobytu. Jde o statisíce osob, které do země přijely jako děti se svými rodiči a před deportací je chrání zákon schválený za vlády bývalého prezidenta Baracka Obamy. Jeho nástupce Donald Trump hrozí, že ochranný program zvaný zkráceně DACA zruší v rámci svého tažení proti migrantům.

Aby program DACA zachránili, rozhodli se opoziční demokraté podmínit jeho zachování dohodou o dalším financování vlády. Republikáni zase trvají na tom, aby výměnou za ochranu migrantů před deportací demokraté souhlasili se stavbou zdi na hranici s Mexikem, kterou dlouhodobě odmítají. Trump dal najevo, že pokud se parlamentní strany do března nedohodnou, DACA zruší.

Pokud by se peněžní toky s úderem dnešní místní půlnoci uzavřely, nebudou důsledky bezprostředně patrné. Základní služby, které vláda zajišťuje, ochromeny nebudou: kontroly na letištích neustanou, FBI nepřestane stíhat zločince, sociální služby bude stát poskytovat dál, pošta bude dál doručovat zásilky a armáda nezastaví výcvik. Státní zaměstnanci, kterých jsou v USA dva miliony, ale za svou práci nebudou dostávat žádné peníze - s výjimkou kongresmanů.

Po víkendu by se kromě toho řada poskytovaných služeb skutečně zastavila. Statisíce úředníků budou muset odejít na nucenou dovolenou a služební poštu nebudou smět vyřizovat ani z domova. Ochromen může být odvoz odpadků nebo výuka na státních školách, přírodní rezervace by zůstaly zavřené stejně jako muzea spravovaná státem. Zastaveny by byly investice do oprav infrastruktury nebo například do státního vědeckého výzkumu.

Mnozí ale za hlavní neblahý důsledek považují ostudu, kterou by si poslanci vysloužili ve volebním roce. V listopadu budou Američané hlasovat o všech mandátech Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Neschopnost dohodnout se na základních parametrech vládnutí může poslance obhajující svůj mandát poškodit tím spíš, že krize se dotkne života běžných Američanů.

Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek prodloužila rozpočtové provizorium do 16. února. V Senátu ale podle amerických médií byla noc mimořádně dramatická, senátoři na sebe křičeli, nakonec nehlasovali a nebyli se schopni dohodnout ani na termínu pokračování schůze. Podle agentury AP by se snad mohli sejít dnes kolem 17:00 SEČ.