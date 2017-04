Praha - Zhruba 62 miliard korun rozpočtového přebytku z minulého roku chce ČSSD rezervovat na valorizaci důchodů, potvrdil dřívější stanovisko sociálních demokratů před dnešním jednáním koaličních lídrů premiér Bohuslav Sobotka. Poznamenal, že požadavek souvisí se změnou systému valorizací důchodů, kterou projednává Sněmovna a která je jednou z priorit kabinetu do posledních měsíců před volbami. Ministerstvo financí navrhovalo využít loňský přebytek ke snížení státního dluhu.

"Pokud jsme měli loni rozpočtový přebytek, tak nechceme ty peníze teď zapojovat do běžných výdajů, ale rádi bychom, aby z toho vznikla rezerva na budoucí valorizaci důchodů," uvedl Sobotka.

Využití přebytku z loňského hospodaření státu řešili vládní politici počátkem roku, diskusi odložili na duben. Na konci tohoto měsíce musí předložit zprávu o loňském rozpočtu Sněmovně. Ministerstvo financí navrhovalo využít loňský přebytek ke snížení státního dluhu. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) přebytek reálně neexistuje, jde jen o administrativní úkon. V lednu nicméně řekl, že při rozhodování bude směrodatné, jak se bude vyvíjet letošní rozpočet.

Podle ministryně pro místní rozvoj za ANO Karly Šlechtové je použití přebytku k diskusi. "Ale určitě by většina měla jít na dluh," uvedla.

Lidovci navrhovali částku investovat třeba do stavby čistíren odpadních vod a oprav silnic. "Je otázka, jak to s tím přebytkem ve skutečnosti je, pokud to není do jisté míry jenom jakási virtuální realita. Je třeba vědět, jak to skutečně je a kolik peněz je k dispozici. Pokud budou, tak bychom měli myslet na bezpečnost, měli bychom myslet na infrastrukturu a já když budu mluvit ze svého úhlu pohledu, tak bych věděl velice dobře, na které kulturní projekty ty peníze dát," řekl novinářům ministr kultury Daniel Herman.

Ani podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) fakticky žádný přebytek neexistuje. Jinak než dát přebytek na odpis dluhu, s ním podle zřejmě naložit nepůjde. "Takhle to fakticky v loňském roce proběhlo, aniž by to pan ministr (financí) při tiskovkách, kdy každý měsíc říkal výši přebytku, řekl. To se ukázalo až na jednání v lednu. Teď je otázka jenom, že to musí vláda a Poslanecká sněmovna administrativně dokončit," myslí si.

Přebytek státního rozpočtu ke konci letošního března stoupl na 4,7 miliardy z únorových 3,7 miliardy korun. Loni ke konci března byl rozpočet v rekordním přebytku 43,6 miliardy korun. Důvodem výrazného meziročního poklesu je podle ministerstva financí menší množství peněz přijatých z EU. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.