Praha - Vláda podle očekávání přerušila dnes dopoledne jednání o rozpočtu na příští rok, vrátí se k němu za dva týdny, kdy by měla návrh definitivně schválit, informoval na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Příští pondělí návrh projedná tripartita. Vládní koalice se dnes dohodla na růstu platů ve veřejné sféře. Odbory hrozící stávkou oznámily, že zůstávají ve stávkové pohotovosti do chvíle, kdy kabinet jejich požadavky definitivně schválí.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) předpokládá, že po dnešní dohodě koalice o růstu platů vláda schválí nařízení o zvýšení platových tarifů ve veřejném sektoru do konce září, tedy ve stejném termínu jako rozpočet.

Ministerstvo financí navrhuje rozpočet se schodkem 50 miliard korun. V návrhu po dnešní dohodě koalice přetrvávají rozpory ohledně zvýšení rozpočtu vysokých škol.

Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem zvýšilo v aktuálním návrhu státního rozpočtu na příští rok celkové výdaje a příjmy, a to zhruba o 21 miliard korun. Ministerstvo totiž zvýšilo odhad růstu ekonomiky v roce 2018 z 2,9 procenta na 3,1 procenta a odhad daňových příjmů. Ministr financí uvedl, že ministerstva by mohla z nespotřebovaných výdajů poskytnout 40 miliard korun, na základě dnešní dohody by resorty měly uvolnit čtvrtinu těchto rezerv.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Dnes projednávaný materiál zároveň uvádí, že ve střednědobých výdajových rámcích počítá s 50miliardovým schodkem rozpočtu i v letech 2019 a 2020.