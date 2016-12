Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má další návštěvnický rekord. O víkendu jeho branami prošel návštěvník s pořadovým číslem 300.000, loni za celý rok památku navštívilo 286.664 lidí. Skanzen patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji, loni si připomínal 90. let existence.

"Návštěvnost je v letošním roce hodně vysoká. Je to dáno pravděpodobně počasím i situací, se kterou se setkáváme v Evropě. Nicméně doufám, že to je i dobrou prací muzea, že se o sobě snažíme dát vědět a že připravujeme bohatou nabídku pro návštěvníky," řekl dnes ČTK ředitel muzea Jindřich Ondruš. Skanzen letos připravil přes 40 akcí.

Rekord byl překonán na víkendovém vánočním jarmarku, který byl letos poprvé dvoudenní a který do dnešního poledne navštívilo asi 12.000 lidí. S nimi se návštěvnost muzea vyšplhala už zhruba na 305.000 lidí. Muzeum letos kromě bohaté nabídky festivalů a pořadů dokončilo či zahájilo tři významné investiční akce.

"Otevřeli jsme novou stálou expozici v nových prostorách v domě Pod strání, která má název Valašská dědina - opravdu zapomenutý svět. Před týdnem jsme otevřeli úplně novou stálou expozici Jak jde kroj, tak se stroj, která je unikátní v rámci celé České republiky," uvedl Ondruš.

Letos muzeum také zahájilo obnovu vyhořelého Libušína na Pustevnách. "Káceli jsme dřevo, v zimě ho začneme tesat. Jakmile na jaře počasí dovolí, začne Libušín stoupat nahoru," řekl Ondruš. Muzeum na příští rok opět chystá více než 40 akcí. Kromě Libušína, jehož stavba přijde téměř na 80 milionů korun, připravuje také stavbu nového depozitáře v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm. Stavět by se mohlo začít už v příštím roce, investice za zhruba 130 milionů korun by měla být hotová za tři roky.

Skanzen návštěvníkům také ukazuje tradiční práce na Valašsku a způsob života v dřívějších dobách. Skládá se ze tří areálů - Dřevěného městečka, Valašské dědiny a Mlýnské doliny. V areálu, který v roce 1925 založili bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi, byly původně tři měšťanské domy. Nyní je v něm stovka typických valašských staveb.

Štědrý večer před stoletím na Valašsku měl přesná pravidla

Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm o víkendu návštěvníkům připomínalo tradiční vánoční zvyky na Valašsku. V jednom ze stavení si lidé mohli prohlédnout, jak vypadal Štědrý večer v regionu zhruba před 100 lety. S jeho dnešní podobou měl společného pramálo. Lišil se jídlem, nadílkou, ale také tím, že lidé dodržovali přesná pravidla.

"Rodina se scházela k večeři, když vyšla první hvězda. V okně se zapálila svíčka, což bylo znamení pro kolemjdoucí, že rodina už večeří," řekla ČTK náměstkyně ředitele muzea, etnoložka Eva Románková. Dodržoval se také pevný zasedací pořádek. "V rohu místnosti u stolu seděl hospodář, vedle něho synové, potom dcery, manželka, případně služebnictvo, protože i to bylo součástí rodiny," uvedla Románková.

Vše, co bylo na stole nebo kolem něho, mělo podle ní svůj význam. "Štědrý večer byl kouzelný, magický a hodně se využíval k zajištění prosperity do příštího roku. S tím souvisí i věci, které jsou na štědrovečerním stole," řekla Románková. Na stole nemohlo chybět obilí, cibule, brambory, vajíčka. Od každého, co se v hospodářství urodilo, se vzala troška a položila se na stůl nebo blízko něj, aby byla dobrá úroda i napřesrok.

"Na stůl se dávaly i penízky, aby byla hojnost peněz. Pod ubrusem býval dožínkový věnec jako nositel minulé úrody. Uprostřed býval zelený stromeček, který měl přinášet nový život," uvedla etnoložka. Stromek býval malinký, například z rozmarýnu. Klasický vánoční stromeček, jako jej známe dnes, před stoletím na Valašsku neznali. Do našich zemí se rozšířil až mezi válkami a hojněji po druhé světové válce.

"Lidé si obydlí zdobili většinou zelenými jedlovými větvičkami," řekla Románková. Jídla mělo být na stole pokud možno devět druhů. Podle etnoložky tento počet vycházel z toho, že devítka je jako násobek tři krát tři supermagické číslo. Magický význam měly i některé pokrmy. "Jako první se jedla oplatka pomazaná medem. Rozděloval ji hospodář. Všichni na sebe pak měli být dobří a sladcí jako med," řekla Románková.

Většinou se vařily dvě polévky. Jedna z nich byla štědračka, do které se nasypala hrst všeho, co hospodyně našla v komoře - od luštěnin až po sušené ovoce. "Jinak se jedlo to, co se jedlo ve všední den. Akorát to bylo bohatší. Bylo tam více vajíček nebo máslo, které se jinak tolik nepoužívalo, spíše se vyrábělo na trh," dodala Románková. Nejvzácnější potravinou byl chleba, na který hospodyně zadělávala na Štědrý den ráno.

Jedly se i kaše, pohanková nebo ze šrotové mouky s máslem. Jako zákusek bývaly vdolky - tvarohové, hruškové či makové. O Vánocích se také peklo slavnostní pečivo, třeba vánočka, z bílé mouky, která přes rok v běžných rodinách tolik nebyla. Kapr, který je ve většině českých rodin hlavním štědrovečerním pokrmem, se začal jíst až mezi válkami. Dárky děti před 100 lety dostávaly už na Mikuláše. Štědrý večer rodina končila půlnoční mší.