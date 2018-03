Manchester - Ačkoli fotbalisté Basileje vypadli v osmifinále Ligy mistrů, mohli mít čeští reprezentant Tomáš Vaclík a Marek Suchý alespoň částečně radost. Povedlo se jim totiž v odvetě vyhrát 2:1 na hřišti lídra anglické ligy Manchesteru City, který doma nenašel přemožitele 36 zápasů a 15 měsíců. Švýcarský tým tak během jedné sezony porazil oba slavné kluby z Manchesteru, poté co v prosinci udolal i United.

"Samozřejmě se hraje na postup a ten jsme po domácí prohře 0:4 neuhráli, ale i tak je to dobrý pocit. Porazit Manchester City v této sezoně, kdy mají velkou fazonu, je super. Zvlášť u nich doma, kde mnoho měsíců neprohráli. Rozloučili jsme se s Ligou mistrů nejlepší možnou cestou," řekl Vaclík v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Sám k cenné výhře přispěl důležitými zákroky. Klíčový předvedl v 16. minutě, kdy skvěle vychytal Ilkaye Gündogana, který mohl zvýšit na 2:0. "Nevyšlo nám vystavit ho do ofsajdu a zůstal tam sám. Já se snažil co nejvíce roztáhnout a i se štěstím jsem to chytnul. Míč nějak zůstal pode mnou. Hned poté přišla naše akce, kdy jsme to vykombinovali až do vyrovnávacího gólu, takže to byl důležitý zákrok, který byl zlomem v utkání. Kdybychom prohrávali 0:2, tak už by to bylo těžké," konstatoval Vaclík.

Český gólman hned po zákroku rozehrál a přispěl k tomu, že Basilej proti vyhlášenému presinku trenéra City Josepa Guardioly dokázala kombinační akcí z vlastního vápna rychle přejít do útoku, kde ho po sedmi přihrávkách zakončil vyrovnávacím gólem Mohamed Elyounoussi.

"My se snažíme takhle hrát a trenér po nás chce, abychom se snažili kombinovat od vlastního vápna. Nechtěli jsme přijet a jen stát v bloku na vápně a odkopávat. Takže jsem rád, že jsme i tady ukázali, že fotbal hrát umíme," ocenil Vaclík.

Manchester City sice držel míč přes 70 procent hry, ale Vaclík ve spolupráci s obranou dirigovanou Suchým už domácím toho moc nedovolili. A když už se do zakončení dostal Brahim Díaz, Vaclík byl na místě. "Kluci odvedli skvělou práci. Po tom prvním zápase jsme věděli, co máme čekat. To byl rozdíl oproti prvnímu duelu, kdy měli zkušenost s hrou proti týmu Guardioly jen dva naši hráči. Ukázalo se, že jsme se poučili, a kluci posbírali spoustu přihrávek a hodně toho dokázali pokrýt," řekl Vaclík.

"A Suchoš (Marek Suchý) odehrál sté utkání v evropských pohárech, což je neuvěřitelné číslo. Tyhle zkušenosti zúročil," ocenil přínos českého spoluhráče.

Výhra Basileje byla o to překvapivější, že úvod jara švýcarskému šampionovi nevyšel a do duelu šel se třemi porážkami v řadě. "Těžko říct, kde se to v nás vzalo. Začátek jara pro nás nebyl dobrý, ale tato výhra by nám mohla pomoct. Chceme si to přenést do ligy, kde máme pořád stejný úkol získat titul. Na tom musíme zamakat," poukázal Vaclík na to, že v lize má jeho tým ztrátu 14 bodů na vedoucí Bern.

"Máme ale dva odložené zápasy k dobru, s Bernem hrajeme ještě dvakrát, takže se toho dá nahnat hodně. A snad to dopadne dobře pro nás. Výhra nad City by nám měla dodat sebevědomí, které v začátku jara trochu chybělo. Myslím, že nás to nakopne, uděláme šňůru a dopadne to dobře pro nás," věřil Vaclík.

Zatímco ve švýcarské lize zůstává Basilej za očekáváním, vystoupení v Lize mistrů může hodnotit jen pozitivně. "Dostali jsme se mezi posledních 16 týmů, což je samo o sobě velký úspěch, zvlášť když jsme postoupili ze skupiny v konkurenci Manchesteru United, Benfiky a CSKA Moskva, což jsou všechno obrovské kluby s velkou kvalitou. A z osmi zápasů jsme jich pět vyhráli, čtyřikrát jsme udrželi čisté konto, porazili jsme oba Manchestery, takže to lze hodnotit jen pozitivně," prohlásil osmadvacetiletý gólman.

Už pomalu také začíná myslet na národní tým, se kterým ho už za 14 dní čeká turnaj v Číně. "Už na to trochu myslím, protože nás čeká něco netradičního. Letíme do Číny, kde spousta z nás ještě nebyla. Bude to něco speciálního a všichni se na to těšíme," dodal Vaclík.