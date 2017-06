Praha - Poslední rozloučení se sochařem Olbramem Zoubkem, který zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let, bude v pátek 23. června ve Velké obřadní síni strašnického krematoria. "Obřad bude veřejný, jak si to Olbram Zoubek přál," sdělil dnes ČTK za rodinu Michal Bregant. Zoubkovy práce jsou známé z mnoha umístění ve veřejných prostorech, k dílům, kterých si sám nejvíce považoval, patří jeho posmrtná maska Jana Palacha a památník obětem komunismu na pražském Újezdě.

V poslední době pracoval Zoubek například na plastice pátera Josefa Toufara, která byla odhalena letos v únoru v kostele v Zahrádce na Havlíčkobrodsku. Postavu faráře umučeného komunisty začal Zoubek tvořit po přečtení knih Miloše Doležala. "Tak mě to vzalo, že jsem si řekl, že to udělám. Pro sebe. A kdyby se to povedlo, tak bych ji věnoval do Číhoště nebo spíš do Zahrádky," uvedl před dokončením díla.

Nyní mohou lidé vidět Zoubkovo dílo na výstavách v kostele svatého Vavřince v Klatovech do 18. června nebo v Muzeu berounské keramiky v Berouně do 25. června. Velkou retrospektivní výstavu, kterou Zoubek sám připravil, navštívilo v Jízdárně Pražského hradu na přelomu let 2013 a 2014 téměř 38.000 lidí.

Za normalizace měl Zoubek omezené možnosti veřejného působení. Pracoval tehdy třeba jako restaurátor v Litomyšli, kde spolu s Václavem Boštíkem, Zdeňkem Palcrem a Stanislavem Podhrázským pracovali na fasádě tamního zámku.

Návštěvníci Litomyšle si nyní mohou připomenout Olbrama Zoubka ve sklepeních zámku, kde je od roku 1998 stálá expozice více než stovky jeho soch, které městu věnoval. "Když si lidé vypůjčí průvodce do ruky, uslyší i hlas Olbrama Zoubka. Kdysi jsme jej nechali namluvit o každé soše nějaké informace," řekla ČTK vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu litomyšlské radnice Michaela Severová.

Městská galerie Litomyšl zatím o způsobu, jak Zoubka připomenou, přemýšlí. Minulý týden galerie získala práva k odlití Zoubkovy bronzové studie sochy pátera Josefa Toufara s křížkem. Po opravách zámku bude vystavena v městské obrazárně.