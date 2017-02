Washington - Odvolací soud v San Francisku neočekává, že by rozhodnutí o sporném protiimigračním dekretu prezidenta USA Donalda Trumpa vydal dnes (do středečního rána SEČ). S odvoláním na mluvčího soudu to oznámila agentura Reuters. Rozhodnutí prý padne "pravděpodobně" tento týden.

Ještě dnes (ve středu po půlnoci SEČ) se má soud v telefonickém slyšení seznámit s argumenty obou stran. Soudce v pondělí obdržel doplňující materiály od ministerstva spravedlnosti, které požádalo o zrušení pátečního verdiktu federálního soudce v Seattlu. Ten obyvatelům sedmi většinou muslimských zemí opět umožnil vstupovat na americké území poté, co to prezident exekutivním příkazem zakázal.

O odvolání rozhodují tři namátkově vybraní soudci. Podle expertů se verdikt nebude týkat samotné podstaty Trumpova rozhodnutí, ale spíš toho, zda má soud v Seattlu právo o prezidentském nařízení rozhodovat.

Bez ohledu na verdikt soudu v San Francisku se očekává, že poslední slovo ve sporu bude mít Nejvyšší soud USA.