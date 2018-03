Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, 18. března 2018 v Brně. Hráči Brna se radují z vítězství. Uprostřed zleva Michal Gulaši a Hynek Zohorna.

ČTK/Šálek Václav

Brno - Obránce Jan Štencel svým prvním gólem v play off výrazně pomohl hokejistům Komety Brno otočit dnešní zápas proti Vítkovicím, které obhájci titulu zdolali 3:1 a čtvrtfinálovou sérii ukončili hned při první příležitosti. Třiadvacetiletý odchovanec ostravského klubu si radost užíval plnými doušky, i proto že ve vyřazovacích bojích hraje poprvé. Loni sledoval cestu Komety za titulem jen z tribuny s berlemi poté, co si v základní části v zápase s Karlovými Vary zranil nohu.

"Pro mě to byla velmi emotivní série. Také proto, že jsme narazili právě na Vítkovice. Jsme rádi, že jsme potřebovali k postupu jen čtyři zápasy. Play off může být ještě dlouhé a my máme nyní čas na odpočinek," řekl Štencel novinářům.

I když výsledek série vypadá jednoznačně, brněnský zadák označil všechny zápasy za velmi vyrovnané. "Proto si postupu o to více ceníme. Vítkovice hrály výborný hokej. Rozhodly maličkosti. U nás převážilo týmové pojetí, což byl hlavní rozdíl," míní Štencel, který nastupuje po boku zkušeného reprezentanta Ondřeje Němce.

Rozhodně neplní jen defenzivní úkoly, oba zadáci se rádi zapojují do útočných akcí. "Máme domluvu, že kdo je první vpředu, tak podporuje útok. Vychází to ze situací. Oba máme kvality v ofenzivě i defenzivě a doplňujeme se," uvedl Štencel, který je zatím nejproduktivnějším zadákem Komety v play off, v němž si připsal gól a dvě asistence.

Při dnešním důležitém gólu využil výhodu, kterou dali rozhodčí Kometě při signalizování faulu soupeře na Martina Zaťoviče. "Rozhodl jsem se v tomto okamžiku podpořit útok a dostal se až k brance soupeře. Hruška mně parádně nahrál. Jen jsem nastavil hokejku," usmál se Štencel, který nechce podlehnout přehnané sebedůvěře po rychlém konci série.

"Pokud by něco takového nastalo, tak většinou následuje rychlý pád dolů. To, že máme vítěznou sérii, je povzbuzující. Chceme ji natáhnout co nejdále," dodal Štencel.