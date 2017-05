Paříž - Čeští hokejisté si na mistrovství světa v Paříži připsali čtvrtou výhru a bez problémů porazili Slovinsko 5:1, trenér Josef Jandač však byl spokojen s výkonem hráčů jen v první třetině. Úvodní dvacetiminutovku Češi vyhráli 3:0 a prakticky v ní rozhodli o osudu duelu.

"První třetina byla podle našich představ, využili jsme hned první dvě přesilovky, byli jsme živí, měli tlak do branky a hráli to, co jsme si řekli. Ve druhé a třetí jsme trochu polevili, možná pod dojmem vedení. Žádná hitparáda zbylé dvě třetiny nebyly a pro oko diváka to možná taky nebyl nejlepší hokej," řekl Jandač po výhře 5:1.

Od 21. minuty čeští hráči podle kouče moc ztráceli puk. "Myslím si, že jsme mohli hrát více na puku nebo více s pukem. Dávali jsme soupeři možnost přečíslení a neměli jsme moc pokrytou druhou vlnu. Zápas jsme ale kontrolovali," uvedl Jandač a ocenil i zlepšenou defenzivní činnost týmu, který sedm třetin za sebou neinkasoval. "Hra dozadu se relativně zlepšila," řekl.

Jandač ocenil i fakt, že se mezi střelce zapsali hráči ze třetí a čtvrté formace, i když Roman Horák a Michal Řepík skórovali v přesilových hrách. "Hokej je kolektivní sport, nerozhodují jenom individuality a velká jména. Jsme rádi, že je to rozložené do celého týmu a hráči se prosadili v situacích, po kterých jsme volali," uvedl Jandač.

Moment v první třetině, kdy Horákův gól rozhodčí uznali až zpětně po další trefě Řepíka, označil za kuriózní. "Nevěděl jsem to. Jen jsem si říkal, že není možné z toho nedat gól," pousmál se Jandač. Horák totiž trefil kameru umístěnou v brance, od které se puk odrazil zpět do hřiště. "Pak začal Vinny (Prospal) řvát na rozhodčí. Tušili jsme, že jeden nebo druhý gól bude," řekl.

Český tým má na kontě aktuálně deset bodů a ve skupině B je druhý. Jandač ale na tabulku moc nekouká. "Myslím si, že je pořád potřeba se koncentrovat na nejbližší utkání. Nechceme moc kalkulovat. Čeká nás nedělní utkání, v sobotu potřebujeme dobře potrénovat, vyjezdit dnešní zápas a připravit se," poukázal na další duel s domácí Francií. "Hrají hodně houževnatě, podobně jako Norsko. Ve hře máme dobré i horší věci, víme o nich a pracujeme na nich," uvedl Jandač.

Dnes se k týmu připojil útočník Vladimír Sobotka, který poprvé nastoupí právě proti Francii. "Máme více variant, kam jej zařadit, a přemýšlíme nad nimi. Výhodou je, že je univerzální a je možné ho použít na kterékoliv pozici," řekl Jandač, který i dnes změnil složení jednotlivých útočných formací.

"Kroutíme s tím více, než by bylo zdrávo. Možná. Hledáme nějaké optimální složení, ale důležité je, že vyhráváme. Pozitivum je, že jsme schopni sestavu promíchat, a může to i pomoct jako proti Finsku," poukázal na obrat z 0:3 na 4:3 po samostatných nájezdech. "Už bychom to chtěli ustálit," řekl Jandač.

Nyní ale bude muset také čekat na zdravotní stav obránce Radima Šimka, který utkání nedohrál. "Doufám, že bude dobrý," přál si Jandač.