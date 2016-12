Praha - Hlavní rozhodčí Roman Svoboda byl potrestán za neuznání gólu hokejistů Brna v úterním duelu 30. kola na ledě Plzně a přijde v extralize o čtyři zápasy, na které byl již delegován. Komise rozhodčích jeho pochybení vyhodnotila jako závažné s přímým vlivem na výsledek utkání.

Před polovinou třetí třetiny za stavu 1:1 dopravil se štěstím puk do sítě brněnský útočník Vojtěch Němec. Ačkoliv se zprvu zdálo, že jeho trefa bude uznána, sudí ji po vzájemné konzultaci mezi sebou neuznali kvůli ataku Němcova spoluhráče Marcela Haščáka na domácího gólmana Matěje Machovského uvnitř brankoviště.

Komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje ale po prozkoumání videozáznamu dospěla k závěru, že gól měl být uznán, neboť Haščák se dostal do brankoviště a do kontaktu s Machovským až poté, co puk překročil brankovou čáru. Haščák přitom neovlivnil předchozí Machovského zákrok proti kotouči. Jeho následný trest za napadení byl ale podle komise udělen správně a v souladu s pravidly.

Komise přezkoumala i druhý okamžik v utkání, kdy Kometě nebyl uznán gól v čase 13:05. V tomto případě ale dala za pravdu rozhodčím, neboť právě Haščák zaujal pozici v brankovišti ještě předtím, než se do něj dostal volný kotouč. Dopustil se tak přestupku "postavení útočícího hráče v brankovišti".

Zároveň však komise připustila, že ke svým rozhodnutím dospěla na základě videozáznamů, které rozhodčí podle nastavených pravidel nemohou v předmětné situaci využít. "Ve spolupráci s vedením Tipsport extraligy pracujeme na tom, aby mohlo být použití videa rozšířeno i na další sporné situace," uvedl předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Kometa nakonec odjela ze západu Čech jako poražený tým, neboť stav 1:1 změnil až v prodloužení domácí útočník Jakub Lev.