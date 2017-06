Zvíkovské Podhradí (Písecko) - Z hlediska prezidenta Miloše Zemana je připravované řešení na rozdělení funkcí v čele sociální demokracie rozumným krokem. Naznačil to dnes na tiskové konferenci ve Zvíkovském Podhradí na závěr své návštěvy Jihočeského kraje. Média uvádějí, že by kvůli klesajícím preferencím ČSSD mohl Bohuslav Sobotka zůstat předsedou vlády, do čela strany by se postavil dosavadní první místopředseda Milan Chovanec a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek by se stal lídrem pro parlamentní volby. Zeman podporuje snahu jihočeské ČSSD o to, aby se na její kandidátní listinu pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny vrátil Jiří Zimola.

"Vyjadřuji názor, že z mého hlediska připravované řešení, o němž se píše, takže to není nic utajovaného, by mohlo být rozumným krokem, ale že nepokládám za vhodné vyjadřovat se k tomu, jak si sociální demokracie vyřeší své vnitřní problémy," řekl Zeman. Zároveň k plánu sociální demokracie dodal, že se svým mluvčím Jiřím Ovčáčkem zachytil výrok jednoho ústeckého sociálního demokrata, který zněl "budeme vypadat jako kreténi, ale bude to posun".

Zeman nechtěl konkrétně říct, kdo by měl stranu nově vést. Poznamenal, že si není jist, že by měl právo straně radit. Podle něj by průtahy v oznámení rozhodnutí ČSSD mohly nahrávat spekulacím, že Sobotka chce zůstat ve všech třech funkcích. Grémium ČSSD by se mělo sejít dnes v 17:00.

Zeman se kloní k tomu,aby byl Zimola na jihočeské kandidátce ČSSD

podporuje snahu jihočeské ČSSD o to, aby se na její kandidátní listinu pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny vrátil Jiří Zimola. Vedení sociální demokracie bývalého hejtmana z kandidátky vyškrtlo. Jihočeská ČSSD se stále nevzdala naděje na to, že bude Zimola do voleb kandidovalta chce tuto otázku otevřít v sobotu v Praze na jednání s vedením.

"Pokud jsem byl požádán o komentář, mohu pouze říci, že toto stanovisko jihočeského krajského výboru sociální demokracie má moje plné sympatie," uvedl dnes Zeman na tiskové konferenci ve Zvíkovském Podhradí na Písecku na závěr třídenní návštěvy Jihočeského kraje.

Zimola, který je kritikem předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, figuroval na posledním 22. místě jihočeské kandidátní listiny. Kanidátku ale ještě schvalovalo vedení strany a bývalého hejtmana z ní vyřadilo. Sobotka to vysvětlil tím, že by straně v kampani mohly uškodit kauzy spojené s Jiřím Zimolou. Šlo například o stavbu jeho rekreačního domu na Lipně nebo o vysoké odměny pro vedení krajské společnosti Jihočeské nemocnice.

V reakci na to kandidátní listinu ČSSD na jihu Čech opustili tři lidé. Mezi nimi i její lídr a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská (ČSSD) dnes naznačila, že si není jistá, zda na kandidátní listině zůstane. Právě ona bude v sobotu v Praze na programové konferenci zastupovat jihočeskou ČSSD, která chce s vedením strany opět jednat o Zimolově návratu na kandidátní listinu. "Na tom, jakým způsobem se bude odvíjet diskuse, s čím v Praze uspěji, nebo neuspěji, záleží i mé rozhodnutí, jak budu postupovat ve věci jihočeské kandidátky," řekla Stráská.