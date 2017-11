Praha - Rovnátka na obě čelisti mohou stát 25.000 korun, ale i šestkrát tolik. Levnější jsou snímatelná. Záleží na použitím materiálu a technologii, objedou se i bez drátů a cementu. Novinářům to dnes řekl pražský ortodontista Ondřej Suchý. Pojišťovny platí práci zubaře, materiál hradí pacienti. Ze zdravotních důvodů potřebuje rovnátka jen minimum lidí, většina je má kvůli vzhledu.

Nejčastější používanou variantou jsou tradiční fixní rovnátka kovovými zámečky, které je přicementují k přední straně zubu. Estetičtější variantou jsou zámečky keramické v barvě zubu nebo jejich připevnění zezadu. Několik let se používají i neviditelná rovnátka z plastových folií, které se zuby pohnou o čtvrt milimetru za týden až dva a pak se vymění za nové.

"Při použití levnějších, čínských materiálů může stát celá léčba kolem 25.000 korun za obě čelisti. Pokud se použije kvalitní americký materiál, bude to 50.000 až 55.000 korun," vysvětlil Suchý. Cena v menších městech může být nižší než v krajských či Praze.

Průměrná cena rovnání zubů pomocí průhledných folií, které dělá v Česku jen několik ordinací, je podle něj 85.000 korun. Zámečky zezadu zubů vyjdou až na 150.000 korun, pacienti z nich podle Suchého mají ale často otlačené tváře nebo jazyk. Pro mírnější vady se používají sundavací rovnátka, která má pacient jen na noc. Jejich cena je několik tisíc korun.

Kromě použitých technologií se mění i požadavky na výsledek. "Dříve se zuby prostě jen srovnaly. V Evropě se v současné době považuje za optimální, aby bylo při úsměvu vidět deset horních zubů. V Americe požadují dvanáct," vysvětlil zubař. Ortodontistů je v Česku asi 350, podle Suchého jich není dost, stejně jako běžných zubařů.

Většina jejich pacientů jsou děti, rovnátka se mohou nasadit poté, co se jim prořežou stálé zuby. Nejčastěji se jimi řeší stěsnání zubů v přední části úst, předkus nebo rotace zubů. Roste i počet dospělých, kteří si nechají zuby srovnat. Za posledních deset let jich přibylo až dvojnásobně, ve větších městech jde až o třetinu pacientů.

Bývalý předseda České ortodontické společnosti Jiří Petr ČTK před několika lety řekl, že zuby zcela bez vady má jenom 15 procent lidí. Neznamená to ale, že zbylých 85 procent musí mít rovnátka. K léčbě se rozhodnou jen ti, kterým křivé zuby vadí. Růst zájmu o rovnátka začal po roce 1989, kdy se do Česka dostaly nové technologie v ortodoncii.

Ze systému veřejného zdravotního pojištění se platí u dětí i dospělých práce zubaře jako je vstupní vyšetření, rentgeny, vytvoření modelu chrupu, nasazení rovnátek a jejich kontroly několikrát ročně.

Největší česká zdravotní pojišťovna VZP, která má asi 5,9 milionu pojištěnců, letos příspěvek na rovnátka nenabízí, do roku 2015 dávala 500 korun ročně dětem. Druhá největší, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR letos dávala možnost získat až 600 korun pro děti od šesti do 15 let jako jeden z ročních příspěvků. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přispívá až 500 korun zákonnému zástupci dítěte. Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá pojištěncům do 20 let až 1200 korun na jednu čelist, Zdravotní pojišťovna Škoda až 800 korun na jednu čelist. Průměrný příspěvek Oborové zdravotní pojišťovny na rovnátka je asi 1100 korun. Podle dřívějšího vyjádření Svazu zdravotních pojišťoven příspěvky na rovnátka časem nejspíš zmizí úplně.