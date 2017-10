Praha - Roste spotřeba českého piva v plechovkách, a pivovary proto investují do plniček plechovek. Vyplývá to z údajů tuzemských pivovarů a Českého svazu pivovarů a sladoven, které dnes poskytly ČTK. Loni podle svazu spotřeba piva v plechovkách stoupla oproti roku 2015 o 12 procent a tvořila tak šest procent celkové spotřeby v Česku. Největší podíl na spotřebě si loni stále drželo lahvové pivo s 42 procenty.

Jeden z největších pivovarů v Česku, Plzeňský Prazdroj, prodává v plechovkách 14 procent své produkce a zaznamenává dlouhodobý nárůst poptávky po plechovkách. Loni do nich stočil téměř 1,1 milionu hektolitrů piva, více než čtyřnásobek oproti roku 2010. Investoval proto do nové linky na stáčení nápojů do plechovek za 340 milionů korun, která byla zprovozněna koncem června. Loni Plzeňský Prazdroj prodal celkem 11 milionů hektolitrů piva, z toho na domácím trhu zhruba sedm milionů hektolitrů.

Nošovický pivovar Radegast, který patří pod Plzeňský Prazdroj, prodává v plechovkách asi desetinu produkce. Nově je od letoška k dostání v plechovkách v Moravskoslezském kraji rovněž pivo uvařené v ostravském pivovaru Ostravar. Radegast se do plechovek stáčí v Plzni, ani Ostravar ze společnosti Pivovary Staropramen nemá stáčecí linku v domovské Ostravě.

Budějovický Budvar plánuje zvýšení kapacity linky na plnění plechovek příští rok. Investuje do ní přes 40 milionů. Do plechovek stočil loni téměř pětinu výstavu, který činil 1,61 milionu hektolitrů. "V minulosti byly plechovky určené především pro export, ale v posledních dvou letech výrazně vzrostla i poptávka v tuzemsku," řekl mluvčí Budvaru Petr Samec.

Nově začal v dubnu na jihu Čech stáčet pivo do plechovek i pivovar Protivín ze skupiny Pivovary Lobkowicz Group. Investoval kvůli tomu přes sto milionů korun. Podnik si od toho slibuje vyšší výstav, loňský byl 232.000 hektolitrů piva.

V Pivovaru Svijany na Liberecku dokončili aktuálně montáž nové linky na stáčení piva do plechovek o obsahu 0,33 a 0,5 litru. Investice za více než 100 milionů je největší v historii firmy. Podle ředitele pivovaru Romana Havlíka roste prodej plechovkového piva o desítky procent. "Já to připisuju tomu, že jak se Čechům daří lépe, tak jsou línější vracet lahve a používají víc plechovky," řekl. Svijany loni dodaly na trh 624.890 hektolitrů piva.

Stále více piva v plechovkách prodávají i velké pivovary v Olomouckém kraji. Třeba přerovský Pivovar Zubr do plechovek stáčí téměř desetinu výstavu, který loni činil 255.000 hektolitrů. Letos investoval kvůli vyšší poptávce zhruba 15 milionů do modernizace linky na stáčení do plechovek.

Rostoucí zájem o plechovkové pivo pozoruje i pivovar Krušovice, který sídlí na Rakovnicku a patří do skupiny Heineken ČR. Krušovice tak předloni investovaly do nové balící linky plechovek.

Jihomoravský pivovar Starobrno, který je také ze skupiny Heineken, zase dal před několika lety zhruba dvě stovky milionů korun do linky na stáčení piva do PET lahví. V Brně se do tohoto obalu stáčí piva Krušovice, Březňák, Starobrno a Zlatopramen. Podle mluvčí Heinekenu Jany Pikardové prodej piva v PET převažuje nad prodejem plechovek, ačkoli zájem o plechovky postupně roste. Heineken ČR předloni prodal 2,3 milionu hektolitrů piva a ciderů.

Například náchodský pivovar Primátor používá jako obal i jednorázový dvacetilitrový plastový sud zvaný petainer. Stáčí do něj především pivo na export do vzdálených destinací, například do Číny, Chile, Brazílie či Ruska. Primátor ročně do petainerů stočí kolem 6000 hektolitrů piva, celkový výstav letos očekává kolem 120.000 hektolitrů. Pivo prodává hlavně v sudech a lahvích, v plechovkách prodá asi jedno procento výstavu.