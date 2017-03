Paříž - Prezidentský kandidát umírněné pravice ve Francii François Fillon dnes ve svém 28minutovém projevu na předvolebním shromáždění v Paříži neřekl, zda bude pokračovat ve své kampani, nebo ne. Na setkání dorazily tisíce Fillonových příznivců. V jeho politické straně mezitím sílí hlasy po jeho odstoupení kvůli skandálu kolem neoprávněných příjmů jeho manželky a dětí a několik významných osobností z republikánské strany se podle jednoho z představitelů strany chystá vydat prohlášení, aby Fillona nahradil bývalý premiér Alain Juppé.

Fillon byl původně favoritem voleb, o přízeň voličů ho však připravilo podezření, že jeho manželka a děti neoprávněně pobíraly příjmy jako parlamentní asistenti. Minulý týden se navíc ukázalo, že bude zřejmě obviněn ze zneužití veřejných financí.

Čelní činitelé Republikánů na pondělí svolali krizové jednání, kde budou jednat o situaci. Rozhodnout musí do 17. března, kdy je uzávěrka kandidatur. První kolo voleb hlavy státu bude koncem dubna.

Představitel Republikánů, který je také blízkým spojencem bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho, Christian Estrosi řekl televizní stanici BFM, že se spolu s dalšími kolegy, kteří mají vysoké postavení ve straně, chystá předložit prohlášení, ve kterém navrhnou, aby Fillona nahradil Juppé. Jeden z podporovatelů Juppého, Jean Leonetti agentuře Reuters řekl, že Juppé v sobotu večer jednal o situaci se Sarkozym a nejspíš nastínil podmínky, za kterých by mohl Fillona nahradit. Jednou z nich je podle něj to, že Fillon výměnu podpoří.

Podle agentury AP byl dav, který přišel podpořit Fillona na dnešní shromáždění v centru Paříže, velký, ale ne obrovský. Dorazili převážně starší lidé, kteří tvoří nejvěrnější Fillonovu voličskou základnu, a částečně rodiče s dětmi, které přilákala podpora tradičních katolických rodinných hodnot. Francouzská média spekulovala, že počet účastníků ukáže, jakou podporu Fillon má. Podle organizátorů dorazilo na shromáždění 200.000 účastníků. Policejní zdroje však podle televizní stanice BFM mluví o 35.000 až 40.000 účastnících.

Fillon vyzval své stoupence, aby ho neopouštěli i při zvyšujícím se tlaku na jeho odstoupení. Po jeho boku stála i manželka Penelope, která stejně jako dav mávala vlajkou a skandovala s davem "Fillon, prezident!" a "Vyhrajeme!"

Průzkum agentury Ifop zveřejněný v sobotu ukázal, že 71 procent francouzských voličů si přeje, aby Fillon odstoupil. Klesla i podpora z jeho tábora, a to na 53 procent ze 70 procent před dvěma týdny.

Agentura Kantar Sofres-OnePoint pak dnes zveřejnila předvolební průzkum, podle kterého by Fillon neprošel do druhého kola. Naopak Juppé by podle tohoto průzkumu v případě, že by ho nahradil, do druhého kola postoupil.