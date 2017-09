Ancona (Itálie) - Motocyklová hvězda Valentino Rossi má za sebou úspěšnou operaci zlomené nohy. Italský šampion se podrobil zákroku nedlouho po půlnoci v Anconě, lékařský tým pod vedením šéfa tamní ortopedie a traumatologie Raffaelea Pascarelly mu postižené místo v pravé noze zafixoval kovovým hřebem. Ráno už devítinásobný mistr světa hlásil, že se cítí dobře a chce se co nejrychleji vrátit k závodům.

Rossi se zranil ve čtvrtek při tréninku v enduru, při pádu utrpěl dislokovanou frakturu holenní i lýtkové kosti.

"Moc mě to mrzí. Chci teď co nejrychleji být zase zpátky na motorce a udělám pro to všechno. Operace se povedla. Když jsem se ráno probudil, už jsem se cítil dobře," vzkázal Rossi.

Nešťastný incident prakticky jistě připravil osmatřicetiletého jezdce o šanci získat desátý světový titul, aktuálně byl v pořadí MotoGP čtvrtý se ztrátou pouhých 27 bodů na lídra. V posledních třech letech skončil v seriálu vždy na stříbrné příčce.

Při obdobném zranění v roce 2010 Rossi pauzíroval šest týdnů. V současnosti je jisté, že přijde o závod na domácí trati v Misanu (10. září), za další dva týdny se pojede v Aragónu a po další třítýdenní přestávce v Motegi. Potom budou do konce šampionátu zbývat ještě tři závody.