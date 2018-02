Praha - Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický, který se po ukončení fotbalové kariéry přesunul do sportovního vedení Sparty, věří, že Nicolae Stanciu a Guélor Kanga letenskému týmu hodně pomohou. Někdejší tvořivý záložník od zimních posil očekává zvýšení kreativity ve sparťanské hře oproti podzimu.

Rumun Stanciu přestoupil z Anderlechtu Brusel za zhruba 100 milionů korun jako nejdražší hráč české ligy, Gaboňan Kanga na Letnou zamířil z Crvené zvezdy Bělehrad údajně za 25 milionů korun.

"Přišli, aby do týmu přinesli víc kreativity. Když jsem ještě hrál, tak jsme občas viděli, že protihráči si mě blízce hlídali a někteří mě zdvojovali, nebo dokonce ztrojovali," řekl Rosický v rozhovoru pro televizi Sparty. "Aby se předešlo tomu, co by čekalo na Stancia, který by byl eventuální náhradou za mě, jsme přivedli dalšího kreativního kluka šikovného s balonem (Kangu)," uvedl bývalý středopolař Dortmundu a Arsenalu.

Sparta si od spolupráce Kangy a Stancia ve středu hřiště hodně slibuje. "Jsou to hráči, kteří i podobně přemýšlejí, měli by si vyhovovat. Věříme, že Spartě hodně pomůžou a všichni z toho budou těžit," konstatoval sedmatřicetiletý Rosický.

Stanciu podle něj velký tlak ustojí. "Samozřejmě očekávání budou obrovská. Nejenom tím, jakou cenu za něj Sparta zaplatila, ale i tím, že přichází po mně. Ti hráči to měli i v národním týmu složité, když přicházeli po mně, protože byli se mnou srovnáváni," uvedl Rosický.

"Ale nepřichází jako žádný zajíc, je to zkušený kluk, který hraje za národní tým, a má toho spoustu za sebou. Myslím, že jeho integrace do týmu nebude až tak těžká, protože tým zjevně potřebuje typ takového hráče," dodal ke Stanciovi.

Sparťané mají v jarní části sezony co napravovat. Na podzim se nedostali do skupiny Evropské ligy, vypadli i z domácího poháru a z pátého místa tabulky ztrácejí 18 bodů na vedoucí Plzeň. "Musíme držet při sobě na všech frontách. Všichni si uvědomují, že nechceme být tam, kde jsme teď, a musí to být lepší. Potenciál Sparty je úplně jinde. Kluci na soustředění zatím dobře pracují. Bude strašně důležité dobře začít a odpíchnout se od výsledků na začátku sezony," prohlásil Rosický.

Podle něj by Sparta měla dávat víc prostoru vlastním mladým fotbalistům. "V tom uplynulém půlroce jsme měli hodně hráčů a trénoval s námi jenom Christian Frýdek, který měl ještě zdravotní problémy. Aby trénoval jen jeden mladý kluk v takovém týmu, je strašně málo a podle mě je to chyba. Myslím, že se musí zlepšit začleňování hráčů do A-týmu. Ale ti kluci si to musí samozřejmě zasloužit," uvedl Rosický.

V nové roli je spokojený. "Jsem ve velmi úzkém kontaktu se (sportovním ředitelem) Zdeňkem Ščasným, spolupracuju s (generálním ředitelem) Adamem Kotalíkem, trenérem (Andreou Stramaccionim) a komunikuji s majitelem (Danielem Křetínským). Je to pro mě začátek něčeho nového a velice zajímavého. Uvidíme, jak to bude probíhat dál, ale mám z toho velmi dobrý pocit," uvedl Rosický.

"Teď v transferovém období jsem byl součástí úzkého kruhu lidí, kteří dělali jednotlivá rozhodnutí. Všechno je zhruba tak, jak jsem očekával. Nic mě výrazně nepřekvapilo, i když některé věci jsou trochu složitější, než vypadají," dodal.

Rosický, jenž konec kariéry oznámil na prosincové tiskové konferenci, chystá i exhibiční utkání pro fanoušky. "Samozřejmě vím, že jsem se s lidmi nerozloučil a chtěl bych to udělat. Uvidíme, jestli se nám teď na léto povede přichystat nějaký rozlučkový zápas. Nejlepší by to bylo zakončit na Letné," řekl rodák z Prahy.