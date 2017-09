Praha - Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický poprvé od prosince 2000 nastupuje v základní sestavě pražské Sparty. Trenér Andrea Stramaccioni ho nasadil do zahajovací sestavy v ligovém duelu proti Karviné. Pro šestatřicetiletého záložníka je to první soutěžní start od úvodních minut od duelu Česka s Chorvatskem na mistrovství Evropy v červnu 2016.

Téměř 17 let trvalo, než mohl Rosický vyběhnout v dresu Sparty od úvodních minut. Naposledy to bylo 1. prosince roku 2000 v derby se Slavií, kdy pomohl k výhře 3:1. Krátce na to zamířil do Dortmundu a později do Arsenalu. Na Letnou se sice vrátil už loni v srpnu, ale chatrné zdraví mu od té doby dovolilo odehrát jen čtyři ligové duely a jeden v Evropské lize. A vždy jen jako náhradník celkem na 116 minut.

Před dvěma týdny sice musel duel vynechat kvůli nemoci, ale během reprezentační pauzy se dal dohromady natolik, že je připraven na většinu zápasu. Trenér Stramaccioni ho tak hned zařadil do sestavy.