Praha - Záložník Tomáš Rosický, který se zotavuje po vleklém zranění, věří, že stihne první jarní zápas fotbalistů Sparty proti Rostovu v Evropské lize. Nevyloučil ani návrat do národního týmu, přestože podle vlastních slov do výběru trenéra Karla Jarolíma už nepatří.

"Konec jsem neoznámil jen proto, že jsem nevěděl, jestli budu pokračovat," řekl na dnešní tiskové konferenci šestatřicetiletý Rosický, který za reprezentaci odehrál celkem 105 zápasů a v historické tabulce mu patří třetí místo za Karlem Poborským (118) a Petrem Čechem (124).

"Jen kdybych se dostal do velmi dobré formy a jestli by kluci měli problém postavit mančaft. Cítím, že do nároďáku už nepatřím," uvedl bývalý reprezentační kapitán podmínky, za jakých by bylo na místě o jeho možném návratu do národního výběru uvažovat.

Teď má však Rosický zcela jiné starosti. V létě se po deseti letech v Arsenalu a pěti v Borussii Dortmund vrátil do Sparty, místo velkého comebacku, ale přišlo velké zklamání. Za letenský celek totiž kvůli zranění na podzim odehrál jen dvacet minut proti Mladé Boleslavi.

"Počítal jsem s tím, že budu zpátky dřív. Nejdřív byly prognózy na týden, pak dva, najednou z toho byl měsíc a tak dále," řekl Rosický, který před odchodem do zahraničí získal se Spartou tři mistrovské tituly. "Mám jiné hojení než každý jiný člověk. O tom si ale promluvíme jednou, až bude konec," dodal.

Chuť do fotbalu mu další zranění, kterých během kariéry prodělal nespočetně, nevzalo, i když přiznal, že uvažoval i o konci kariéry. "Konec vám vždycky bleskne hlavou. Ale když něco začnu, tak to chci dokončit. Kdybych se na to vybodnul, bylo by to to nejjednodušší, co bych mohl udělat. Slíbil jsem, že se vrátím, a chci to dodržet," prohlásil.

Do tréninku se zapojil postupně, a když vše půjde podle plánu, měl by nastoupit už v prvním utkání jara, kterým pro Spartu bude úvodní duel druhého kola Evropské ligy v Rostově. "Směřujeme to na první zápas sezony. Zatím do vypadá dobře a uvidíme, jak to bude pokračovat," uvedl záložník. Do plné přípravy s týmem by se měl zapojit na přelomu ledna a února.