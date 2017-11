Moskva - Skandál kolem článku ruské armádní televize Zvezda dnes ruská média spíš jen zaznamenávají s důrazem na stanovisko premiéra Dmitrije Medveděva, který se od článku vychvalujícího okupaci ČSSR v roce 1968 ve středu distancoval. Komentář zveřejnil server ruské tiskové agentury Rosbalt, jehož šéfredaktor Nikolaj Uljanov varuje před recidivou konzervativních sovětských hodnot, jež by mohly nakonec zpochybnit legitimitu nynějšího prezidenta Vladimira Putina.

Ústřední linie televizního kanálu Zvezda je podle autora komentáře jasná: Rusko je nadevše, Západ zemi a její národ pomlouvá a Rudá armáda je ze všech nejlepší a nejsilnější - včera, dnes i zítra. Hlavní informační portál ministerstva obrany chválí státní moc a "vlastenecké" kruhy za úspěchy v Sýrii a za připojení Krymu. Vychvaluje hegemonii SSSR a internacionální vojenskou pomoc všem sirotkům a ubožákům tohoto světa a dokonce si dovolí vyzvat říši zla - Spojené státy. Jak ideální příležitost ukázat se před vojenskou vrchností, uvádí se v komentáři.

Nejhorší pro ruské ministerstvo obrany je, že televize Zvezda je ve světě vnímána jako osobní informační portál ministra Sergeje Šojgua. Proto označení jeho pracovníků za "blázny", kteří za ministerské peníze šíří naprosté nesmysly, je útok přímo proti Šojguovi, a to velmi bolestný. Jak je možné kontrolovat situaci v daleké Sýrii, a přitom v Moskvě dopustit tak hloupou blamáž? Není těžké si představit, jaké tanečky teď vedení Zvezdy očekávají.

Zvlášť podivně vyhlíží tvrzení premiéra Dmitrije Medveděva, který v reakci na skandál odkázal na oficiální stanovisko Ruské federace a jejího prezidenta k roku 1968. Cožpak oficiální orgán ministerstva obrany je neoficiální?, ptá se Uljanov.

Ruské žurnalistice aféra podle jeho názoru udělala skvělou službu. Možná trochu napraví mozky státních úředníků, kteří se ze setrvačnosti považují za novináře. A Kreml by se měl zamyslet, nakolik rozvolnil ideologickou kontrolu nejrůznějších osobních informačních zdrojů státních činitelů nejvyšší úrovně.

V ideálním případě by skandál měl být varováním pro Putina a jeho nejbližší okruh, že v informační sféře podřízené státu probíhá proces velmi konzervativního, sovětského přehodnocování, který by nakonec mohl zpochybnit legitimitu samotného prezidenta. "Takže Miloši Zemanovi budiž sláva, je to pašák, i když je to Čech," uzavírá autor.