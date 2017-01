Liverpool - Kapitán Manchesteru United Wayne Rooney v anglické fotbalové lize zachránil svému týmu v nastavení remízu 1:1 na hřišti Stoke a 250. soutěžním gólem překonal klubový rekord legendárního Bobbyho Charltona, který platil od roku 1973. Swansea ve 22. kole senzačně zvítězila na půdě třetího Liverpoolu 3:2 a opustila poslední místo tabulky. Druhý Tottenham na hřišti pátého Manchesteru City dotáhl dvoubrankové manko a remizoval 2:2.

United nezačali dobře a v 19. minutě Mata nešťastně tečoval Pietersův centr do vlastní branky. "Rudí ďáblové" však s prázdnou neodjeli. Střídající Rooney se ve čtvrté minutě nastaveného času postavil k přímému kopu a míč z úhlu zatočil pod břevno. Svěřenci Josého Mourinha tak prodloužili sérii bez porážky na 17 soutěžních utkání a jsou dál šestí v tabulce.

"Po takovém výsledku je těžké se nějak zvlášť radovat. Ale znamená to pro mě sakra hodně. Je to velká čest a jsem hrozně moc pyšný. Nic takového jsem nečekal, když jsem do United (v roce 2004) přišel. Doufám, že přijdou další góly," řekl novinářům jednatřicetiletý Rooney, který je i historicky nejlepším střelcem anglické reprezentace.

Ve Stoke dal 88. gól na hřištích soupeřů v Premier League, čímž překonal rekord Alana Shearera. "Dosáhl v kariéře skvělého úspěchu, že překonal rekord takové legendy jako je Bobby Charlton. Nyní je Wayne legendou Manchesteru United a myslím, že zůstane zapsán v historii našeho klubu mnoho let," ocenil Rooneyho kouč Mourinho.

Swansea uspěla na stadionu Anfield poprvé v historii Premier League. Všechny góly padly až po změně stran, dvakrát skórovali hostující Fernando Llorente i domácí Roberto Firmino.

Velšský tým od začátku držel s favoritem krok a v úvodu druhého poločasu ho dostal do dvoubrankového vedení španělský útočník Llorente, který ke dvěma zásahům potřeboval jen čtyři minuty. Brazilec Firmino poté sice dokázal srovnat, ale tři body zařídil "Labutím" v 74. minutě islandský záložník Sigurdsson.

Trenér Paul Clement si připsal premiérové vítězství na lavičce Swansea a se svým týmem poskočil na 17. místo. Naopak Liverpool doma v lize prohrál po 17 zápasech a může přijít o třetí pozici.

Fotbalisté Manchesteru City proti Tottenhamu od začátku hráli lépe než při minulém výprasku 0:4 od Evertonu, ale v první půli se ještě neprosadili. Po změně stran domácím doslova daroval dva góly brankář Lloris, kterého během šesti minut snadno překonali Sané a De Bruyne. V 58. minutě dal Spurs naději gólovou hlavičkou Alli a v 77. minutě zachránil londýnskému mužstvu šťastný bod střídající Son Hung-min. Následná branka náhradníka City Gabriela Jesuse nebyla uznána kvůli ofsajdu.

Tottenham v tabulce ztrácí šest bodů na vedoucí Chelsea, která má k dobru nedělní duel s Hullem.

Liverpool - Swansea 2:3 (55. a 69. Roberto Firmino - 48. a 52. Llorente, 74. Sigurdsson), Bournemouth - Watford 2:2 (48. King, 82. Afobe - 24. Kabasele, 64. Deeney), Crystal Palace - Everton 0:1 (87. Coleman), Middlesbrough - West Ham United 1:3 (27. Stuani - 9. a 43. Carroll, 90.+4 Calleri), Stoke - Manchester United 1:1 (19. vlastní Mata - 90.+4 Rooney), West Bromwich - Sunderland 2:0 (30. Fletcher, 36. Brunt), Manchester City - Tottenham 2:2 (49. Sané, 54. De Bruyne - 58. Alli, 77. Son Hung-min).

Tabulka:

1. Chelsea 21 17 1 3 45:15 52 2. Tottenham 22 13 7 2 45:16 46 3. Liverpool 22 13 6 3 51:27 45 4. Arsenal 21 13 5 3 48:22 44 5. Manchester City 22 13 4 5 43:28 43 6. Manchester United 22 11 8 3 33:21 41 7. Everton 22 10 6 6 33:23 36 8. West Bromwich 22 9 5 8 30:28 32 9. Stoke 22 7 7 8 28:34 28 10. West Ham United 22 8 4 10 29:36 28 11. Bournemouth 22 7 5 10 32:39 26 12. Burnley 21 8 2 11 23:31 26 13. Southampton 21 6 6 9 19:26 24 14. Watford 22 6 6 10 25:38 24 15. Leicester 21 5 6 10 24:34 21 16. Middlesbrough 22 4 8 10 18:25 20 17. Swansea 22 5 3 14 26:51 18 18. Crystal Palace 22 4 4 14 30:41 16 19. Hull 21 4 4 13 20:45 16 20. Sunderland 22 4 3 15 20:42 15