Londýn - Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace Wayne Rooney má podle britských médií namířeno do MLS. Dvaatřicetiletý útočník Evertonu by měl s celkem D.C. United podepsat smlouvu do konce roku 2020. Oficiálně by měl být transfer potvrzen 10. června, až se v zámořské soutěži otevře přestupové okno.

Rooney v končící sezoně nastupoval za Everton, kam se loni v létě vrátil po třinácti letech v Manchesteru United. S mateřským klubem podepsal dvouletou smlouvu, v dosavadním průběhu anglické ligy za něj odehrál 31 zápasů a dal deset branek. V příštím ročníku by však podle trenéra Sama Allardyceho neměl jisté místo v základní jedenáctce.

Během působení v United získal Rooney pět titulů, s klubem vyhrál také Ligu mistrů v roce 2008 a loni byl u triumfu v Evropské lize. Za Anglii odehrál 119 zápasů a s 53 góly je nejlepším střelcem v historii reprezentace. Čtyřikrát byl také vyhlášen nejlepším anglickým fotbalistou.