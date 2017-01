Curych - Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se podle očekávání stal nejlepším fotbalistou za rok 2016 v anketě FIFA. Jednatřicetiletý hráč Realu Madrid dostal 34,54 procent všech hlasů od reprezentačních trenérů, kapitánů, vybraných novinářů a fanoušků a zhruba o osm procent porazil obhájce trofeje a pětinásobného vítěze Lionela Messiho z Barcelony. Třetí Antoine Griezmann z Atlética Madrid získal 7,53 procenta hlasů.

Ronaldo ovládl anketu FIFA počtvrté v kariéře a navázal na triumfy z let 2008, 2013 a 2014. Výsledky dnes byly vyhlášeny v Curychu.

Mezinárodní fotbalová federace v posledních šesti letech vyhlašovala anketu spolu s časopisem France Football jako Zlatý míč FIFA, na podzim ale spolupráce skončila a oba pořadatelé opět udělují vlastní trofej.

Ronaldo získal v prosinci Zlatý míč a svoji nynější nadvládu potvrdil i dnešním vítězstvím v anketě FIFA. Zároveň také v srpnu získal cenu UEFA pro nejlepšího hráče působícího v Evropě.

Hvězdný kanonýr prožil podle vlastních slov nejlepší rok kariéry. Portugalsko jako kapitán dovedl k premiérovému zlatu na evropském šampionátu, s Realem Madrid zase vyhrál Ligu mistrů i klubové mistrovství světa. V 55 soutěžních zápasech uplynulého roku dal 51 gólů.

"Na rok 2016 nikdy nezapomenu. Myslím, že trofeje hovoří samy za sebe. Ukazují, že lidé nejsou slepí a sledují zápasy," řekl Ronaldo při převzetí nové trofeje The Best a dodal, že ho mrzí, že někteří lidé z Barcelony do Curychu nedorazili. Myslel hlavně o dva roky mladšího loňského vítěze Messiho, který se omluvil kvůli středečnímu zápasu domácího poháru.

Pro Ronalda hlasoval i kapitán české reprezentace Tomáš Sivok, který dal na druhé místo Messiho a na třetí pak Luise Suáreze z Barcelony. Podle trenéra Karla Jarolíma byl naopak nejlepší Messi před Ronaldem a Garethem Balem z Realu Madrid.

Messimu k obhajobě trofeje nestačilo, že s Barcelonou vyhrál španělskou ligu a domácí pohár. S Argentinou ale prohrál ve finále Copy América a opět ji nedovedl k vysněnému zlatu. Pětadvacetiletý Griezmann pomohl Atléticu Madrid do finále Ligy mistrů a Francii do finále domácího ME. S šesti góly se stal nejlepším střelcem turnaje.

Nejlepším trenérem roku se stal Claudio Ranieri, který senzačně dovedl Leicester City k titulu v anglické Premier League. Pětašedesátiletý Ital získal víc hlasů než kouč portugalských mistrů Evropy Fernando Santos i Zinédine Zidane, jenž dovedl Real Madrid k vítězství v Lize mistrů.

Mezi fotbalistkami obhájila loňský triumf Američanka Carli Lloydová, nejlepší ženskou trenérkou roku se stala Silvia Neidová, která dovedla Němky k olympijskému zlatu.

Do jedenáctky roku se dostalo hned pět hráčů Realu Madrid. Z týmu vítěze Ligy mistrů figurují v ideální sestavě obránci Sergio Ramos a Marcelo, záložníci Luka Modrič s Tonim Kroosem a Ronaldo.

Čtyřnásobné zastoupení má v jedenáctce Barcelona, kterou reprezentují Messi, Suárez, Andrés Iniesta a Gerard Piqué. Úvodní půlrok odehrál vloni za katalánský klub i Dani Alves, který poté zamířil do Juventusu Turín. Sestavu doplňuje brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer.

Gólem roku se stal přímý kop s falší v podání Mohda Faize Subriho z Malajsie. Cenu fanoušků získali příznivci Liverpoolu a Dortmundu, kteří v Evropské lize společně zpívali klubovou hymnu Reds při vzpomínce na tragédii na stadionu Hillsborough v roce 1989, kde zemřelo 96 lidí.

Ocenění fair play si vysloužilo Atlético Nacional. Kolumbijský tým navrhl, aby vítězství v Jihoamerickém poháru připadlo brazilskému mužstvu Chapecoense, jehož většina hráčů i členů realizačního týmu cestou na finále proti Atléticu zahynula při letecké nehodě.