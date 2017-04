Madrid - Útočník Cristiano Ronaldo byl v sedmém nebi z toho, že v úterní odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov zařídil fotbalistům Realu Madrid hattrickem postup a jako první hráč historie dal v soutěži 100 branek. Mrzelo ho však, že si ještě před svým gólovým představením musel vyslechnout pískot vlastních fanoušků.

Proto slavil první trefu s prstem na rtech, jako by chtěl příznivce utišit. "Žádal jsem fanoušky, ať na mě nepískají. Vždy se snažím odvést maximum, pomáhám Realu. Rozhodně jsem jim tím nechtěl vzkázat, ať jsou zticha, to nikdy. Doufám, že už se to nebude opakovat," řekl Ronaldo po výhře 4:2 po prodloužení.

Real si přivezl z Mnichova náskok 2:1, ale Bayern jej v 78. minutě smazal. V té době už měl Ronaldo na kontě jednu branku a další dvě přidal v prodloužení, byť obě nejspíš padly z ofsajdu. Portugalský kanonýr navíc vstřelil oba Realu góly před týdnem, takže dvojzápas pěti trefami prakticky sám rozhodl. Přitom před čtvrtfinále naposledy skóroval v Lize mistrů v září.

"Jak už jsem říkal po prvním zápase, snažím se, aby moje forma ke konci sezony gradovala. S tím jsem trochu bojoval poslední tři čtyři roky, protože jsem odehrál každou minutu. Teď se cítím velmi dobře a tým hraje výborně," řekl držitel Zlatého míče.

"A co týče mých gólových limitů, prostě se vždy snažím hrát nejlépe, jak umím. Měl jsem štěstí, že jsem dal tři důležité góly a jsem teď v sedmém nebi," dodal dvaatřicetiletý kanonýr.

"Cristiano opět ukázal, že v klíčových momentech je tady a rozhoduje zápasy. Jsem rád, že ho mám v týmu. Možná že po dnešku už na něj nebudou pískat, ale tohle je Madrid a takové věci se tu občas dějí. On to ví a musí zůstat v klidu," podotkl trenér Realu Zinédine Zidane.

Přestože Bayern si po zápase stěžoval na výkon maďarských rozhodčích v čele s Viktorem Kassaiem, Ronaldo považoval postup Realu za zcela zasloužený. "Madrid byl lepší, to je bez debat. Bayern ukázal, že je excelentním týmem, ale Real je Real. Není snadné dát Bayernu šest gólů, takže jsme zaslouženými vítězi," konstatoval Ronaldo. "Jsme na cestě za dosažením svých cílů. Jsme v semifinále, vedeme španělskou ligu. Mám z toho velkou radost," dodal.