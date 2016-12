Paříž - Portugalec Cristiano Ronaldo byl počtvrté zvolen nejlepším fotbalistou světa. V anketě Zlatý míč, kterou po sedmi letech opět vyhlašuje samostatně francouzský magazín France Football na základě hlasování novinářů z celého světa, porazil hvězdný útočník Realu Madrid posledního vítěze Lionela Messiho.

"Je to velká pocta. Emočně je pro mě čtvrtý Zlatý míč stejně důležitý jako ten první. Nikdy mě nenapadlo, že bych takovou cenu mohl získat čtyřikrát. Jsem opravdu šťastný," řekl Ronaldo. "Musím za to poděkovat spoluhráčům v Realu a národním týmu," dodal.

Ronaldo má za sebou velmi úspěšný rok. Nejprve vyhrál s Realem Ligu mistrů, následně Portugalsku pomohl k triumfu na mistrovství Evropy. Za Real v roce 2016 nastřílel 38 branek, za národní tým přidal ve 13 zápasech 13 gólů.

V hlasování mu tak 173 novinářů z celého světa dalo přednost před dalšími 29 nominovanými. Ronaldo tak navázal na triumfy ze Zlatého míče 2008 a ze Zlatého míče FIFA 2013 a 2014. Právě od roku 2008 nevyhrál prestižní anketu nikdo jiný než Ronaldo a Messi.

Argentinskému útočníkovi letos k obhajobě nestačilo ani 51 vstřelených branek za Barcelonu, s níž vyhrál španělskou ligu, pohár i Superpohár, a osm za Argentinu, se kterou došel do finále amerického šampionátu.

Tradiční anketu v posledních šesti letech pořádaly FIFA s časopisem France Football, ale jejich spolupráce skončila a letos vítěze vyhlašoval opět pouze francouzský magazín, jak tomu bylo v letech 1956 až 2009.

FIFA vyhlásí nejlepšího fotbalistu rovněž samostatně 9. ledna na tradičním ceremoniálu v Curychu, a to v rámci nové ankety "The Best - Nejlepší". Společně s trenéry a kapitány národních týmů budou poprvé započítány i hlasy fanoušků. Ve tříčlenné nominaci na vítěze jsou rovněž Ronaldo a Messi, doplňuje je nejlepší hráč mistrovství Evropy Francouz Antoine Griezmann.

Výsledky ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa 2016:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portug.), 2. Lionel Messi (Barcelona/Arg.), 3. Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Fr.), 4. Luis Suárez (Barcelona/Urug.), 5. Neymar (Barcelona/Braz.), 6. Gareth Bale (Real Madrid/Wal.), 7. Rijád Mahriz (Leicester/Alž.), 8. Jamie Vardy (Leicester/Angl.), 9. Pepe (Real Madrid/Portug.) a Gianluigi Buffon (Juventus/It.), 11. Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund/Něm.), 12. Rui Patricio (Sporting Lisabon/Portug.), 13. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United/Švéd.), 14. Arturo Vidal (Bayern Mnichov/Chile) a Paul Pogba (Manchester United/Fr.), 16. Robert Lewandowski (Bayern Mnichov/Pol.), 17. Dimitri Payet (West Ham/Fr.), Toni Kroos (Real Madrid/Něm.) a Luka Modrič (Real Madrid/Chorv.).