Mnichov - Portugalec Cristiano Ronaldo překonal další milník, když jako první fotbalista v historii nastřílel v evropských pohárech 100 branek. Magické hranice dosáhl ve středečním čtvrtfinále Ligy mistrů, kdy dvěma góly zařídil Realu Madrid výhru 2:1 na hřišti Bayernu Mnichov, který tak přišel o sérii 16 domácích utkání bez porážky.

Real prohrával a těžko se prosazoval, ale ve 47. minutě dostal Ronaldo trochu prostoru ve vápně a hned z voleje uklidil centr z pravé strany k tyči a vyrovnal svým 99. pohárovým gólem. Krátce nato se právě na Ronaldovi vyfauloval Javi Martínez a Bayern hrál od 61. minuty v deseti.

Ronaldo volnějšího prostoru využil, trápil domácí obranu a čtvrt hodiny před koncem rozhodl o výhře, když byl na přední tyči důraznější a střelou podrážkou ve stylu šlapáku usměrnil míč do branky podruhé. Jubilejní trefou dal Realu dobrou výchozí pozici do odvety.

"Máme malou výhodu, ale ještě není konec. Bayern stále žije a je to silný tým, takže nás nečeká nic snadného," řekl Ronaldo. "První půle byla těžká, ale ve druhé jsme se zlepšili, navíc jsme dali rychle vyrovnávací gól, který nám pomohl. Proti deseti se nám hrálo snáze a dali jsme druhý gól, který nám zaručil výhodu do odvety," dodal dvaatřicetiletý hráč.

"Cristiano nám pomohl, ale sám není spokojený, protože tam měl šance i na třetí gól. Takový je. Hodně ambiciózní a nikdy nebude spokojený," řekl kouč Realu Zinedine Zidane. "Cristiano rozhodl zápas. Dařilo se nám ho mít dlouho pod kontrolou, ale jen do vyloučení. Odveta bude těžká, ale uděláme, co bude v našich silách, abychom to zvrátili," uvedl trenér Bayernu Carlo Ancelotti.

Ronaldo si pokořením milníku zlepšil náladu poté, co se mu v sezoně španělské ligy gólově nedaří tak jako v předchozích šesti ročnících, kdy dal vždy minimálně 31 gólů. Tentokrát má osm kol před koncem na kontě jen 19 zásahů. Navíc v Lize mistrů čekal na trefu od září 613 minut, což se mu nestalo v předchozích osmi letech ani jednou.

Svou gólovou sbírku v pohárové Evropě načal 9. srpna 2005 v dresu Manchesteru United, když pomohl porazit maďarský Debrecín. Další přidal až o dva roky později. A na první gólovou padesátku dosáhl v dubnu 2013 ve svém 96. pohárovém utkání. Druhá padesátka mu šla mnohem rychleji, potřeboval na ni jen 47 duelů. Stovku završil po 11 letech a osmi měsících od první trefy.

Šestnáct branek dal za Manchester United, zbylých 84 přidal v Realu. V Lize mistrů nastřílel 98 gólů, zbylé dva zaznamenal v Superpoháru UEFA v roce 2014 proti Seville.

Z aktivních hráčů má ke stovce nejblíže Ronaldův rival Lionel Messi z Barcelony, kterému chybí tři trefy. Výrazně za nimi je s 56 góly Zlatan Ibrahimovic z Manchesteru United, který již v 35 letech na stovku pomýšlet nemůže.

Nejlepší střelci v pohárových soutěžích UEFA:

100 - Cristiano Ronaldo (143 zápasů),

97 - Lionel Messi (118),

76 - Raúl González (158),

70 - Filippo Inzaghi (114),

67 - Andrej Ševčenko (142),

62 - Ruud van Nistelrooij (92),

61 - Gerd Müller (69),

59 - Thierry Henry (140),

59 - Henrik Larsson (108),

56 - Zlatan Ibrahimovic (136),

54 - Eusébio (70),

53 - Alessandro Del Piero (129),

51 - Karim Benzema (93),

50 - Didier Drogba (102),

50 - Klass-Jan Huntelaar (82).