Ostrava - Hokejisté Vítkovic uhájili v základní části výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinálové boje, v úvodu série proti obhájci titulu Brnu jim však nebyla nic platná. Po dvou těsných porážkách prohrávají svěřenci kouče Jakuba Petra 0:2 a na ledě Komety tak potřebují alespoň jednou uspět, aby se série ještě vůbec vrátila do Ostravy. Vítkovičtí však věří, že soupeři oplatí stejnou mincí a vyrovnají na 2:2.

"Dvakrát jsme prohráli o gól a ještě jsme se o to bili do samého konce. Ale prostě prohráváme 0:2 a jedeme na Kometu, kde ale na druhou stranu umíme hrát. Půjdeme do toho stejně jako do prvních dvou zápasů a já věřím, že se dostaneme zpět tady do Ostravy za vyrovnaného stavu," uvedl pro klubový web Ondřej Roman.

Právě devětadvacetiletý útočník snížil v 56. minutě středečního druhého duelu dalekonosným nahozeným přes více než polovinu kluziště na 2:3, když překvapil brněnskou oporu v brance Marka Čiliaka. Na více už ale jeho tým přes velkou snahu nedosáhl.

"Já to chtěl jen nahodit. Sice na bránu, aby z toho třeba bylo nějaké vhazování v pásmu, ale jestli tam někdo před ním přejel a on to neviděl, to opravdu nevím... Trefil jsem to ale na druhou stranu dobře," pousmál se útočník s reprezentačními zkušenostmi.

Jinak mu ale příliš do smíchu nebylo, podobně jako celému týmu Ridery. Stejně jako v úterý inkasovali domácí dvě branky ze tří v oslabení. "Oni v přesilovce mají hodně zkušené hráče, tak jsme na to chtěli nějak reagovat po prvním zápase, kdy nám dali dva góly. Bohužel to nevyšlo, zahráli sice něco podobného, ale se štěstím. Do třetího zápasu musíme změnit zase něco jiného, protože toto je špatné. Dostávat dva góly na zápas v oslabení nemůžeme," připustil Roman.

Sami Vítkovičtí naopak potřebují hru v početní výhodě zlepšit. "Oni mají přesilovky kvalitní, o čemž jsme se přesvědčili, ale na druhé straně musíme zapracovat i na našich početních výhodách. Sice v prvním zápase se nám podařilo se prosadit, ale v tom druhém přesilovky nebyly vůbec dobré," podotkl Roman.

Zápas přerušila ve druhém dějství na několik minut potyčka fanoušků, pro domácí ale přišlo přerušení v nevhodnou chvíli. "V tu chvíli jsme vedli. Navíc tam bylo i jejich druhé nebo třetí zakázané uvolnění za sebou a měli tam unavené hráče. Byli jsme do té doby v tlaku, takže to nám určitě nepomohlo," mrzelo Romana.

Nervozita byla ale velmi dobře patrná i na ledě. Vygradovala ostřejšími výměnami názorů po skončení zápasu. "Vůbec nevím, proč to vzniklo, ale na ledě byly víceméně celé týmy, takže se tam vesměs nic nestalo. Bylo to takové pošťuchování. Já jsem tam sice byl v chumlu, ale nic moc jsem neviděl," řekl Roman.