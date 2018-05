New York - Elton John, Paul Simon, Ozzy Osbourne a další ohlásili na nadcházející měsíce začátek svých posledních koncertních turné. Hudební magazín Rolling Stone tento týden komentuje několik největších z nich a přidává svůj odhad, zda se velká jména opravdu s objížděním světových pódií v nejbližší době rozloučí.

Rozlučkové turné je jedním z nejstarších triků v arzenálu rockových hvězd. Není lepšího způsobu, jak dostat fanoušky na koncert, než jim oznámit, že jde o poslední šanci. A finta funguje i přesto, že interpreti od Kiss přes Ozzyho Osbourna až po Tinu Turnerovou a Phila Collinse s koncerty opět začali i po údajných rozlučkách a někdy to netrvalo o moc víc než rok. Obzvlášť účinným nástrojem se stala v posledních letech, kdy mnohé hvězdy z generace baby boomers (narozeni přibližně od konce druhé světové války do raných 60. let, pozn. ČTK) dosahují sedmdesáti let a hrozba, že už nikdy na turné nevyjedou, se zdá věrohodná.

To je případ písničkáře Paula Simona, jehož šňůra Homeward Bound - The Farewell Tour startuje už ve středu ve Vancouveru, uzavře ji pak trojice zářijových koncertů v New Yorku. "Je to trochu znepokojivé, krapet vzrušující a částečně i úleva," napsal ve vzkaze fanouškům rodák z Newarku, kterému bude 80 už za tři a půl roku.

Hlavně kvůli otázce věku je tohle velmi, velmi pravděpodobně (85 procent) Simonovo poslední sólové turné. To neznamená, že nemůže ještě něco předvést ve dvojici s Artem Garfunkelem, s tím však momentálně ani nemluví a jejich vztah možná nikdy nebyl komplikovanější. Simon řekl, že chce pokračovat v jednorázových vystoupeních například pro charitativní účely, jakákoli delší série koncertů po letošním roce se však nejeví jako příliš reálná možnost.

O něco menší (65 procent) už je pravděpodobnost u Eltona Johna. V září odstartuje jeho turné Farewell Yellow Brick Road, které poběží celé tři roky, a umělec se nechal slyšet, že po něm bude tato kapitola jeho kariéry uzavřena.

Něco takového však poprvé ohlásil už v roce 1977. Přesto v posledních desetiletích jezdil po světě ostošest, což snížilo poptávku po vstupenkách a donutilo jej využívat drobnější trhy, ke kterým se interpreti jeho kalibru nikdy nepřibližují. Medializované rozlučkové turné je pro Eltona Johna nejlepším způsobem, jak pozvednout ceny lístků a přilákat diváky, ale nebuďte překvapeni, pakliže se po něm ke koncertním šňůrám vrátí.

Asi padesát na padesát je to s důvěryhodností u Ozzyho Osbourna a jeho No More Tours 2. Holý fakt, že jde o druhé vydání rozlučkového turné, dává potenciálním zájemcům o vstupenky důvod k zamyšlení. Původní projekt No More Tours přišel už v roce 1992 a už o tři roky později začalo turné s názvem Retirement Sucks.

Každopádně platí, že Ozzymu bude letos 70, je unavený a Crazy Train nebo Paranoid už zazpíval tolikrát, že mu v těchto dnech nejspíš texty vyklouznou z úst i ve spánku. "Musím prostě trochu zpomalit. Baví mě být dědečkem. Nechci zažít další generaci Osbournů, kterou neuvidím vyrůstat," řekl, když ohlásil No More Tours 2.

V létě údajně začnou svým fanouškům dávat sbohem také Lynyrd Skynyrd. Jejich turné s názvem Last of the Street Survivors má trvat dva roky, ale kapela ještě neoznámila datum poslední zastávky. Z původních členů už sice hraje pouze kytarista Gary Rossington, ale diváci, kteří jsou ochotni vyklopit peníze za poslech hitů Free Bird a Sweet Home Alabama, nikam neodejdou, hlavně když bude na vstupence napsáno "Lynyrd Skynyrd". Opravdu skupina nechá tyhle peníze po konci nového turné na stole? Je to dost dobře možné, ale máme značné pochybnosti (35 procent).

Ve věku 77 let se naopak takřka jistě (90 procent) na své poslední turné vydává Joan Baezová, a to z velmi praktického důvodu: Přichází o hlasivky. "Nikdo si nedovede pořádně představit, jak namáhavé je držet krok s hlasivkami. Už nedělají to, co od nich chci," řekla letos Rolling Stone. Baezové turné Fare Thee Well má vyvrcholit příští jaro a ačkoli datum posledního koncertu ještě neoznámila, s koncertními šňůrami se jím nejspíš opravdu rozloučí.