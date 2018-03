Třinec (Frýdecko-Místecko) - I když to nakonec pardubickým hokejistům nevyšlo, play off mohou opustit se vztyčenými hlavami. Nic na tom nemění ani drtivá prohra 1:8 v rozhodujícím utkání na ledě Třince, který tak čtvrtfinálovou sérii s Východočechy vyhrál na zápasy 4:3. Pardubický kapitán Tomáš Rolinek ocenil, jak třinecký tým sedmý duel zvládl, zároveň ale vyzdvihl i heroický čtvrtfinálový výkon svých spoluhráčů.

Plamínek naděje Pardubicím plápolal necelých 21 minut. Do prvního inkasovaného gólu, který dal v úvodu druhé třetiny Marcinko. "Musím pochválit soupeře, jak ten zápas zvládl. Vlítli na nás, my jsme zachytili jejich nástup, ale byli jsme pořád pod tlakem. Tam to chtělo, abychom přežili první třetinu a nedostali gól, ale dostali jsme ho na začátku druhé třetiny a stejně se nám to úplně sesypalo. Stále jsme byli pod tlakem a už s tím nešlo nic dělat," řekl Rolinek.

Všech sedm zápasů vyhrály domácí týmy. Podle Rolinka bylo domácí prostředí klíčovým faktorem. "Možná jsme si nepřipouštěli, že rozhodne domácí prostředí, ale když se na to zpětně dívám, tak to rozhodlo. Nám se doma taky hodně dařilo. Troufám si říct, že kdyby to bylo obráceně, byli bychom v základní části líp postavení a hráli sedmý zápas doma, tak bychom Třinec udělali," mínil Rolinek.

Pardubice se i přes vyřazení v závěru sezony a play off vzepjaly k heroickým výkonům. Od týmu, který byl před sezonou pasován spíše mezi adepty na boj o udržení, až nečekaným.

"My jsme si vloni začátkem sezony prošli těžkým obdobím, kdy se tým dával dohromady. Vyříkávali jsme si spoustu věcí. Pak asi každý pochopil roli v týmu. To je strašně důležité. Někdo hraje přesilovky, někdo oslabení, někdo bojuje o čtvrtou lajnu a dostane se párkrát na led. Tohle se tady podařilo složit a vznikl z toho tady ten tým, který podle mě až nad své možnosti a limity předvedl sérii s Třincem. Tak nějak nám to všechno ladilo a cítil jsem touhu z týmu. Bohužel sedmý zápas jsme nezvládli," řekl Rolinek.

Pardubický veterán si sérii užíval i díky vynikající atmosféře na stadionech. "My jsme v play off cítili obrovskou energii od diváků," uvedl. "Diváci byli skvělí. Hrál jsem několik play off v Pardubicích a nikdy nebyla tak skvělá atmosféra. Nevím, jestli to po těch těžkých sezonách byl nějaký bonus pro lidi, ale bylo to vážně parádní."

Pokud by v pondělí postoupil Hradec Králové přes Liberec, obsadily by Pardubice šesté místo, což by pro ně byl nejlepší výsledek od titulu v roce 2012. "Smekám před celým týmem za to, jak jsme hráli celou sérii. Ale i základní část. Se štěstím jsme sice postoupili přímo do čtvrtfinále, ale ty body jsme si uhráli, takže asi zaslouženě. Pár hráčů i vyletělo, třeba Ondra Kacetl nebo Martin Kaut odehrál výbornou sezonu, ale je to kolektivní sport a beru to jako týmovou práci. Určitě tady je potenciál na další roky," dodal Rolinek.